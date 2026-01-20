Alrededor de 7.000 vehículos conocidos como “loncheritas” o “cajoncitos”, como los llaman sus propios conductores, paralizaron sus actividades durante el martes 20 de enero para participar en una marcha rodante por distintos puntos de la ciudad de Arequipa. Las unidades se estacionaron en una extensa fila bajo el puente Bolognesi, en la avenida La Marina, donde exhibieron mensajes de protesta en sus ventanas como “Queremos trabajar” y “No al abuso de autoridad”.

La movilización se realizó en rechazo a los constantes operativos de fiscalización que viene ejecutando la Municipalidad Provincial de Arequipa, los cuales —según los conductores— buscan multar y retirar de circulación a estas unidades, permitiendo únicamente el funcionamiento de los vehículos grandes y formales del Sistema Integrado de Transportes (SIT).

Miles de conductores piden la autorización para trabajar. Foto: Mirelia Quispe

Hasta el momento, las autoridades no saben cómo solucionar el problema de los pasajeros que se quedan horas esperando un escaso colectivo en rutas alejadas de Arequipa. Incluso en época escolar, los menores arriesgan su vida al esperar en medio de la nada algún carro formal o suscrito al SIT.

Aunque legalmente las loncheritas no pueden circular prestando servicio de transporte público a la población, tienen gran acogida entre las personas que viven en Yura, Uchumayo, Sachaca, Socabaya y otros distritos, ya que luego de trabajar tienen que regresar principalmente del centro de la ciudad a sus casas. Sin embargo, se encuentran con la sorpresa de que los carros del SIT no operan pasadas las 8 o las 9 de la noche o van repletos.

Reclamos de miles de conductores

“Primero, nos molesta que nos digan transporte informal; somos transporte alternativo porque brindamos apoyo a las personas que no tienen cómo irse a sus casas, lejos del centro de Arequipa. Nosotros somos un apoyo en el transporte”, señaló un conductor de una flota que hace servicio por la autopista Arequipa-La Joya. “He visto en la noche y tarde a escolares esperando carro por horas y poniendo en riesgo su vida. Los carros del SIT no llegan a todos los lugares ni hasta tarde”, agregó.

Aseguran que no se consideran como transporte informal. Foto: Mirelia Quispe

“No nos pongan en el mismo saco. Si ustedes ven, hay colectivos que no tienen logo del SIT, están viejos, no tienen SOAT, son inseguros. Nosotros, como flota de loncheras, no somos parte de esos grupos, estamos inscritos como empresas, y hay varias flotas así. Queremos que nos escuchen”, exclamó otro de los colectiveros de loncheritas. Al final de las protestas, no fueron escuchados por ninguna autoridad y evalúan denunciar al alcalde provincial.

Transportistas del SIT se ven afectados

Por otro lado, los transportistas afiliados al SIT, reconocidos como formales y seguros, también están siendo afectados por la competencia que les hacen algunos grupos de loncheritas, y señalan que trabajar en el área de transporte ya no es rentable. “Ya no hay cobradores en algunos vehículos del SIT porque ya no es rentable, no tenemos cómo pagarles. Todo sube el día de hoy, menos el pasaje en el transporte público”, señaló uno de los voceros de las flotas inscritas en el SIT.

Rechazan los constantes operativos y fiscalizaciones. Foto: Mirelia Quispe

Representantes de grupos sociales señalaron que quienes más pagan por un pasaje son las personas con menos recursos económicos. “Esto está al revés. El problema del transporte es grave. Las personas que viven en zonas periféricas tienen condiciones económicas bajas y pagan a las loncheritas, que a veces son su único medio de transporte, 3 soles o 2 soles, el doble o el triple de lo que pagan las personas que viven en el centro de la ciudad o cerca”, señaló Elvis Jump, representante de la Coordinadora Político-Social.

Hasta el momento, como no hay soluciones concretas, la población continúa exponiendo su vida en riesgo y pagando pasajes caros para llegar a su destino.

