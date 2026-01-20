HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España
20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     
Sociedad

Paro de transportistas en Arequipa: 7 mil conductores exigen autorización para trabajar como "transporte alternativo"

Conductores aseguran que son un apoyo para trasladar a la población de Arequipa que vive en zonas alejadas, aunque legalmente están prohibidas de circular.


Miles de conductores rechazaron las constantes fiscalizaciones de las autoridades
Miles de conductores rechazaron las constantes fiscalizaciones de las autoridades | Composición LR | Mirelia Quispe

Alrededor de 7.000 vehículos conocidos como “loncheritas” o “cajoncitos”, como los llaman sus propios conductores, paralizaron sus actividades durante el martes 20 de enero para participar en una marcha rodante por distintos puntos de la ciudad de Arequipa. Las unidades se estacionaron en una extensa fila bajo el puente Bolognesi, en la avenida La Marina, donde exhibieron mensajes de protesta en sus ventanas como “Queremos trabajar” y “No al abuso de autoridad”.

La movilización se realizó en rechazo a los constantes operativos de fiscalización que viene ejecutando la Municipalidad Provincial de Arequipa, los cuales —según los conductores— buscan multar y retirar de circulación a estas unidades, permitiendo únicamente el funcionamiento de los vehículos grandes y formales del Sistema Integrado de Transportes (SIT).

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y EL CUENTO CHINO QUE EL PREMIER NI SE CREE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Miles de conductores piden la autorización para trabajar. Foto: Mirelia Quispe

Miles de conductores piden la autorización para trabajar. Foto: Mirelia Quispe

Hasta el momento, las autoridades no saben cómo solucionar el problema de los pasajeros que se quedan horas esperando un escaso colectivo en rutas alejadas de Arequipa. Incluso en época escolar, los menores arriesgan su vida al esperar en medio de la nada algún carro formal o suscrito al SIT.

Aunque legalmente las loncheritas no pueden circular prestando servicio de transporte público a la población, tienen gran acogida entre las personas que viven en Yura, Uchumayo, Sachaca, Socabaya y otros distritos, ya que luego de trabajar tienen que regresar principalmente del centro de la ciudad a sus casas. Sin embargo, se encuentran con la sorpresa de que los carros del SIT no operan pasadas las 8 o las 9 de la noche o van repletos.

PUEDES VER: Transportistas de Lima y Callao confirman paro el 14 de enero: anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

lr.pe

Reclamos de miles de conductores

“Primero, nos molesta que nos digan transporte informal; somos transporte alternativo porque brindamos apoyo a las personas que no tienen cómo irse a sus casas, lejos del centro de Arequipa. Nosotros somos un apoyo en el transporte”, señaló un conductor de una flota que hace servicio por la autopista Arequipa-La Joya. “He visto en la noche y tarde a escolares esperando carro por horas y poniendo en riesgo su vida. Los carros del SIT no llegan a todos los lugares ni hasta tarde”, agregó.

Aseguran que no se consideran como transporte informal. Foto: Mirelia Quispe

Aseguran que no se consideran como transporte informal. Foto: Mirelia Quispe

“No nos pongan en el mismo saco. Si ustedes ven, hay colectivos que no tienen logo del SIT, están viejos, no tienen SOAT, son inseguros. Nosotros, como flota de loncheras, no somos parte de esos grupos, estamos inscritos como empresas, y hay varias flotas así. Queremos que nos escuchen”, exclamó otro de los colectiveros de loncheritas. Al final de las protestas, no fueron escuchados por ninguna autoridad y evalúan denunciar al alcalde provincial.

PUEDES VER: Lima y Callao paralizan ante extorsiones: el 100% del transporte formal acatará el paro este 14 de enero, advierten dirigentes

lr.pe

Transportistas del SIT se ven afectados

Por otro lado, los transportistas afiliados al SIT, reconocidos como formales y seguros, también están siendo afectados por la competencia que les hacen algunos grupos de loncheritas, y señalan que trabajar en el área de transporte ya no es rentable. “Ya no hay cobradores en algunos vehículos del SIT porque ya no es rentable, no tenemos cómo pagarles. Todo sube el día de hoy, menos el pasaje en el transporte público”, señaló uno de los voceros de las flotas inscritas en el SIT.

Rechazan los constantes operativos y fiscalizaciones. Foto: Mirelia Quispe

Rechazan los constantes operativos y fiscalizaciones. Foto: Mirelia Quispe

Representantes de grupos sociales señalaron que quienes más pagan por un pasaje son las personas con menos recursos económicos. “Esto está al revés. El problema del transporte es grave. Las personas que viven en zonas periféricas tienen condiciones económicas bajas y pagan a las loncheritas, que a veces son su único medio de transporte, 3 soles o 2 soles, el doble o el triple de lo que pagan las personas que viven en el centro de la ciudad o cerca”, señaló Elvis Jump, representante de la Coordinadora Político-Social.

Hasta el momento, como no hay soluciones concretas, la población continúa exponiendo su vida en riesgo y pagando pasajes caros para llegar a su destino.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Varón queda sin vida tras presentar herida punzocortante en el pecho en Arequipa: minutos antes tuvo una discusión con una mujer

Varón queda sin vida tras presentar herida punzocortante en el pecho en Arequipa: minutos antes tuvo una discusión con una mujer

LEER MÁS
Brunella Torpoco se emociona en pleno concierto en Arequipa por el recibimiento del público: “¡Esto no lo olvidaré nunca!”

Brunella Torpoco se emociona en pleno concierto en Arequipa por el recibimiento del público: “¡Esto no lo olvidaré nunca!”

LEER MÁS
Mujer con discapacidad visual busca a ‘Chavito’, su perro que se perdió tras ser atropellado: “Si pudiera saldría a buscarlo”

Mujer con discapacidad visual busca a ‘Chavito’, su perro que se perdió tras ser atropellado: “Si pudiera saldría a buscarlo”

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

LEER MÁS
Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?

Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?

LEER MÁS
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Las relaciones entre primates del mismo sexo fortalecen sus vínculos sociales y favorecen su supervivencia, según estudio

¿Por qué el Banco de Venezuela es tendencia? Todo sobre la nueva tarjeta virtual en divisas para compras en el exterior

Sociedad

Cusco sin agua durante 14 horas: corte para este miércoles 21 afectará al 65 % de la ciudad, según Sedacusco

Huaicos EN VIVO en Perú: reporte de lluvias, regiones afectadas, vías bloqueadas y alertas del Senamhi

Más de 100 kg de pescado malogrado iban a ser vendidos por ambulantes del mercado Modelo en Chiclayo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025