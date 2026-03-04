HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas marcharán en Lima este jueves 5 de marzo
Sociedad

Hombre queda en UCI tras ser embestido por camioneta en Iquitos y familia denuncia liberación del conductor

Víctima lucha por su vida luego de que el vehículo donde se desplazaba fuera impactado. Familiares exigieron justicia.

Indignación por liberación de presunto conductor responsable.
Indignación por liberación de presunto conductor responsable. | Foto: Yazmín Araujo/LR

Juan José Romero Ocmin, de 48 años, permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI) luego de que el vehículo en el que se desplazaba con su pareja fuera embestido por una camioneta. El accidente de tránsito se registró en la avenida José Abelardo Quiñones, en el distrito de San Juan Bautista, en Iquitos (Loreto).

El estado de salud de Romero Ocmin es reservado. Según los primeros reportes médicos, el impacto comprometió órganos vitales y afectó su estabilidad neurológica. Mientras tanto, sus seres queridos permanecen en los exteriores del Hospital Apoyo Iquitos, a la espera de su recuperación y exigiendo respuestas claras a las autoridades.

¿CÁRCEL O CAMPAÑA? EL REGRESO DE DANIEL URRESTI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Los parientes identificaron a Gian André Vásquez Campos como el presunto conductor de la camioneta involucrada. En ese sentido, cuestionaron la supuesta imprudencia y el exceso de velocidad al circular por una de las avenidas con mayor flujo vehicular de la ciudad, lo que habría provocado el choque contra la furgoneta en la que viajaba su familiar.

La indignación se intensificó tras conocerse que Vásquez Campos fue puesto en libertad pocas horas después del hecho, mientras que Rolan Jiménez, conductor de la furgoneta en la que iba la víctima junto a su pareja, permanece bajo custodia en la Comisaría 9 de Octubre.

De acuerdo con los allegados, el panorama clínico es desalentador. Los especialistas les informaron que su estado es crítico y está bajo observación médica permanente.

