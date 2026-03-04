Jorge Nieto sobre Keiko Fujimori: "La crisis política empezó en 2016 cuando dijo que iba a gobernar desde el Congreso"

Nieto Montesinos apuntó contra la lideresa de Fuerza Popular por la crisis política en el Perú. Foto: Composición/LR

El candidato del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, se pronunció sobre la crisis política que afronta el Perú en la última década y que lo ha llevado a tener 8 presidentes. En ese contexto, durante una conferencia de prensa en Huancayo como parte de su campaña electoral, Nieto Montesinos responsabilizó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de la situación y la calificó como una "mala perdedora".

"Bueno, primero el tema de la crisis política. Esta crisis política, este ciclo de crisis política tiene fecha precisa de inicio. Empezó el día del año 2016 en que una candidata mala, perdedora, en su primer discurso a la nación dijo: 'Voy a gobernar desde el Congreso', expresó el candidato presidencial cuando fue consultado sobre cómo su partido podría generar confianza en medio de la crisis política.

Luego de ello, Nieto añadió: "La declaración (de Keiko Fujimori) tenía hasta tufo golpista, porque ni en la Constitución ni en la votación que se le había otorgado por parte de la ciudadanía había el mandato de gobernar desde el Congreso. Pataleta. Y desde entonces hemos venido en esta secuela sucesiva de presidentes, ocho en 10 años, que han generado la política en el país y el esfuerzo de gobernar desde el Congreso se ha venido realizando paso a paso".

En esa línea, Nieto aseguró que un presidente que no cuente con mayoría en el Parlamento tendría problemas para gobernar.

"Un buen gobierno que no tenga mayoría en el Congreso, su primer problema, ¿cuál va a ser? Doblegar ese Congreso. Ese va a ser su primer problema. Y en mi caso, y lo digo aquí delante de mi vicepresidente, de mi compañero de fórmula presidencial, y en nuestro caso, si ocurriera un bloqueo del Congreso hacia el gobierno, nosotros presentaríamos en el acto, haríamos todo lo necesario para presentarlo, pero si no pudiéramos, presentaríamos todas nuevas elecciones, que la gente decía nuevamente que entienda la importancia de darle al gobierno, a un buen gobierno, la mayoría en el Congreso", dijo.