HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Transportistas marcharán en Lima este jueves 5 de marzo
Transportistas marcharán en Lima este jueves 5 de marzo      Transportistas marcharán en Lima este jueves 5 de marzo      Transportistas marcharán en Lima este jueves 5 de marzo      
EN VIVO

🚨 AUDIENCIA EN VIVO | Juez decide HOY si ADRIÁN VILLAR IRÁ a PRISIÓN PREVENTIVA | #las10deldía

Política

Jorge Nieto sobre Keiko Fujimori: "La crisis política empezó en 2016 cuando dijo que iba a gobernar desde el Congreso"

El candidato presidencial del Buen Gobierno calificó como "mala perdedora" a Keiko Fujimori tras no ganar las elecciones generales contra PPK en 2016.

Nieto Montesinos apuntó contra la lideresa de Fuerza Popular por la crisis política en el Perú. Foto: Composición/LR
Nieto Montesinos apuntó contra la lideresa de Fuerza Popular por la crisis política en el Perú. Foto: Composición/LR

El candidato del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, se pronunció sobre la crisis política que afronta el Perú en la última década y que lo ha llevado a tener 8 presidentes. En ese contexto, durante una conferencia de prensa en Huancayo como parte de su campaña electoral, Nieto Montesinos responsabilizó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de la situación y la calificó como una "mala perdedora".

Únete a nuestro canal de política y economía

"Bueno, primero el tema de la crisis política. Esta crisis política, este ciclo de crisis política tiene fecha precisa de inicio. Empezó el día del año 2016 en que una candidata mala, perdedora, en su primer discurso a la nación dijo: 'Voy a gobernar desde el Congreso', expresó el candidato presidencial cuando fue consultado sobre cómo su partido podría generar confianza en medio de la crisis política.

TE RECOMENDAMOS

REGRESA EL CUENTO DEL FRAUDE Y DANIEL URRESTI LIBERADO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Luego de ello, Nieto añadió: "La declaración (de Keiko Fujimori) tenía hasta tufo golpista, porque ni en la Constitución ni en la votación que se le había otorgado por parte de la ciudadanía había el mandato de gobernar desde el Congreso. Pataleta. Y desde entonces hemos venido en esta secuela sucesiva de presidentes, ocho en 10 años, que han generado la política en el país y el esfuerzo de gobernar desde el Congreso se ha venido realizando paso a paso".

PUEDES VER: CAL: suspenden proceso electoral y retrasan designación de representante de los abogados ante el JNE

lr.pe

En esa línea, Nieto aseguró que un presidente que no cuente con mayoría en el Parlamento tendría problemas para gobernar.

"Un buen gobierno que no tenga mayoría en el Congreso, su primer problema, ¿cuál va a ser? Doblegar ese Congreso. Ese va a ser su primer problema. Y en mi caso, y lo digo aquí delante de mi vicepresidente, de mi compañero de fórmula presidencial, y en nuestro caso, si ocurriera un bloqueo del Congreso hacia el gobierno, nosotros presentaríamos en el acto, haríamos todo lo necesario para presentarlo, pero si no pudiéramos, presentaríamos todas nuevas elecciones, que la gente decía nuevamente que entienda la importancia de darle al gobierno, a un buen gobierno, la mayoría en el Congreso", dijo.

Notas relacionadas
“Gobierno y Congreso han estado trabajando para los criminales, no para los ciudadanos”, acusa Jorge Nieto

“Gobierno y Congreso han estado trabajando para los criminales, no para los ciudadanos”, acusa Jorge Nieto

LEER MÁS
El centro político con varias figuras, pero bajos respaldos

El centro político con varias figuras, pero bajos respaldos

LEER MÁS
Jorge Nieto sobre gestión de Dina Boluarte: "Es evidente que el fujimorismo gobierna el país"

Jorge Nieto sobre gestión de Dina Boluarte: "Es evidente que el fujimorismo gobierna el país"

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael López Aliaga sí dio positivo en prueba de alcoholemia

Rafael López Aliaga sí dio positivo en prueba de alcoholemia

LEER MÁS
Rosa María Palacios a José Luna tras liberación de Urresti: “¿Cómo vas a llevar en tu campaña a un asesino?”

Rosa María Palacios a José Luna tras liberación de Urresti: “¿Cómo vas a llevar en tu campaña a un asesino?”

LEER MÁS
Multa si no votas en las Elecciones Generales 2026: esto pagarás, según distrito

Multa si no votas en las Elecciones Generales 2026: esto pagarás, según distrito

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jorge Nieto sobre Keiko Fujimori: "La crisis política empezó en 2016 cuando dijo que iba a gobernar desde el Congreso"

Aumenta afluencia de cisternas en planta de Pisco de Pluspetrol

Más de 8 millones de hogares sufrirían alza del precio del balón de gas por crisis energética

Política

¿Quién es Wolfgang Grozo, el candidato presidencial que empieza a subir en las encuestas?

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

CAL: suspenden proceso electoral y retrasan designación de representante de los abogados ante el JNE

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jorge Nieto sobre Keiko Fujimori: "La crisis política empezó en 2016 cuando dijo que iba a gobernar desde el Congreso"

¿Quién es Wolfgang Grozo, el candidato presidencial que empieza a subir en las encuestas?

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025