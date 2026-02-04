HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 4 de febrero | LR+ Noticias

Sociedad

Reniec oficializa centros de atención para trámite gratuito de DNI electrónico en más de 10 distritos de Lima en febrero 2026

Los servicios incluyen emisión, renovación y actualización del DNI electrónico, que permite acceder a servicios estatales en línea. La campaña se extiende hasta el 27 de febrero de 2026 en varios distritos.

La atención se realiza en más de diez distritos, incluyendo San Juan de Miraflores y Los Olivos, en locales municipales y públicos.
La atención se realiza en más de diez distritos, incluyendo San Juan de Miraflores y Los Olivos, en locales municipales y públicos. | Foto: Andina/LR

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puso en marcha la campaña Verano Inclusivo 2026, una jornada especial que permite obtener el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) de manera gratuita en distintos distritos de Lima durante el mes de febrero. La iniciativa busca facilitar el acceso a la identificación oficial y reducir la demanda acumulada en las oficinas regulares de la entidad.

La campaña está dirigida principalmente a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, quienes podrán acceder a servicios de documentación sin costo. Las atenciones se desarrollan en locales municipales, instituciones públicas y otros espacios habilitados temporalmente, con horarios establecidos según cada punto de atención.

TE RECOMENDAMOS

CONTRATACIONES BAJO LA LUPA, GU3RR4 LUNA - PORKY Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA

PUEDES VER: ¿En qué partes del Perú se entregan DNI electrónico gratis? Estos son los 2 grupos de beneficiarios, según Reniec

lr.pe

Verano Inclusivo 2026: distritos, locales y horarios habilitados por Reniec para tener el DNIe gratuito

Reniec informó que los puntos de atención en Lima se encuentran distribuidos en más de diez distritos, entre ellos San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Comas, Carabayllo, Independencia, Miraflores, San Borja y Jesús María. Los módulos de atención operan mayoritariamente de lunes a viernes, en horarios que van desde las 9:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., dependiendo del lugar.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Entre los locales habilitados se encuentran palacios municipales, casas vecinales, centros de atención al adulto mayor, estadios y dependencias de programas sociales. En algunos distritos, la campaña se extenderá hasta el 13 de febrero, mientras que en otros puntos específicos la atención continuará hasta el 27 de febrero de 2026, según el cronograma oficial.

DistritoLugar de campañaDirecciónFrecuenciaHorarioFin de campaña
San Juan de MirafloresPalacio Municipal AV. BELISARIO SUAREZ 1075 ZONA DLunes a viernes9.30 a. m. a 1.00 p. m.13/02
Villa El SalvadorVilla del adulto mayorSector 3 Grupo 8Lunes a viernes9.30 a. m. a 1.00 p. m.13/02
Los OlivosMunicipalidad de Los OlivosExplanada de la municipalidadLunes a viernes9.00 a. m. a 2.00 p. m. 13/02
LimaCasa vecinal N.° 1Jr. Cañete 100 (a espaldas de la iglesia Santa Rosa)Lunes a viernes 9.00 a. m. a 2.00 p. m.27/02
San Juan de LuriganchoSubgerencia de programa socialAv. El Bosque 331, Urb. Canto Grande (a espaldas de Sedapal)Lunes a viernes 9.30 a. m. a 1.00 p. m.13/02
IndependenciaDEMUNAAv. Túpac Amaru Km. 4,5Lunes, miércoles y viernes 9.30 a. m. a 1.00 p. m.13/02
ComasMunicipalidad de ComasAv. España #4Lunes a viernes 9.00 a. m. a 2.00 p. m.13/02
CarabaylloEstadio Ricardo Palma Av. San Martín 350, Urb. Santa Isabel Lunes a viernes 9.30 a. m. a 1.00 p. m. 13/02
San BorjaI.E. 554 Virgen de LourdesAv. Arqueología 299Lunes a viernes 9.00 a. m. a 2.00 p. m. 13/02
MirafloresCasa TovarCalle Manuel Tovar 255Lunes a viernes 9.00 a. m. a 2.00 p. m.27/02
Jesús MaríaLocal del CIAMAv. San Felipe s/n, Cdr. 3Lunes a viernes 9.00 a. m. a 1.00 p. m. 13/02

PUEDES VER: DNI electrónico GRATIS: conoce todas las sedes habilitadas en Peru este febrero 2026, según Reniec

lr.pe

Trámites disponibles y qué permite el DNI electrónico

Durante la campaña Verano Inclusivo 2026, Reniec atiende procesos vinculados al DNI electrónico, incluyendo la emisión del primer documento, renovaciones, duplicados y actualización de datos personales. Todos estos procedimientos se realizan sin costo para los beneficiarios que cumplan con los criterios establecidos.

El DNI electrónico es el documento oficial de identificación de los ciudadanos peruanos y permite acreditar la identidad tanto de manera presencial como digital. Además, brinda acceso a servicios en línea del Estado, como el voto electrónico y la obtención de copias certificadas de actas registrales con validez legal.

La entidad también recordó que el DNI electrónico debe portarse de forma permanente y que, ante pérdida o robo, se debe realizar la denuncia correspondiente. Asimismo, el uso de los servicios digitales asociados al DNIe depende de que las entidades públicas o privadas tengan habilitadas sus plataformas virtuales para este tipo de identificación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
DNI electrónico GRATIS: conoce todas las sedes habilitadas en Peru este febrero 2026, según Reniec

DNI electrónico GRATIS: conoce todas las sedes habilitadas en Peru este febrero 2026, según Reniec

LEER MÁS
¿En qué partes del Perú se entregan DNI electrónico gratis? Estos son los 2 grupos de beneficiarios, según Reniec

¿En qué partes del Perú se entregan DNI electrónico gratis? Estos son los 2 grupos de beneficiarios, según Reniec

LEER MÁS
DNI electrónico GRATIS para niños y adultos mayores durante todo enero y febrero en 11 oficinas de Reniec en Lima Metropolitana

DNI electrónico GRATIS para niños y adultos mayores durante todo enero y febrero en 11 oficinas de Reniec en Lima Metropolitana

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

LEER MÁS
Policía queda grave tras ser aplastado por dos buses de 'El Chino' luego de intervención en Independencia

Policía queda grave tras ser aplastado por dos buses de 'El Chino' luego de intervención en Independencia

LEER MÁS
Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Calendario Perú en la Copa Davis 2026: fechas, horarios y canal para ver los partidos contra Alemania

Fixture Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: horarios y canal para ver partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

Sociedad

Colegio Santa María en La Esperanza es atacado por segunda vez con explosivo en Trujillo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 5 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

¿DNI para mascotas? Municipalidad de Miraflores inicia nuevo registro municipal y presenta al primer perro inscrito

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

Papa León XIV llegaría pronto al Perú: Robert Prevost visitaría nuestro país entre noviembre y diciembre de este año

José Jerí: Contraloría investigará contrataciones de jóvenes en el Despacho Presidencial tras visitar al presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025