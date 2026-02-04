Reniec oficializa centros de atención para trámite gratuito de DNI electrónico en más de 10 distritos de Lima en febrero 2026
Los servicios incluyen emisión, renovación y actualización del DNI electrónico, que permite acceder a servicios estatales en línea. La campaña se extiende hasta el 27 de febrero de 2026 en varios distritos.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puso en marcha la campaña Verano Inclusivo 2026, una jornada especial que permite obtener el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) de manera gratuita en distintos distritos de Lima durante el mes de febrero. La iniciativa busca facilitar el acceso a la identificación oficial y reducir la demanda acumulada en las oficinas regulares de la entidad.
La campaña está dirigida principalmente a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, quienes podrán acceder a servicios de documentación sin costo. Las atenciones se desarrollan en locales municipales, instituciones públicas y otros espacios habilitados temporalmente, con horarios establecidos según cada punto de atención.
Verano Inclusivo 2026: distritos, locales y horarios habilitados por Reniec para tener el DNIe gratuito
Reniec informó que los puntos de atención en Lima se encuentran distribuidos en más de diez distritos, entre ellos San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Comas, Carabayllo, Independencia, Miraflores, San Borja y Jesús María. Los módulos de atención operan mayoritariamente de lunes a viernes, en horarios que van desde las 9:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., dependiendo del lugar.
Entre los locales habilitados se encuentran palacios municipales, casas vecinales, centros de atención al adulto mayor, estadios y dependencias de programas sociales. En algunos distritos, la campaña se extenderá hasta el 13 de febrero, mientras que en otros puntos específicos la atención continuará hasta el 27 de febrero de 2026, según el cronograma oficial.
|Distrito
|Lugar de campaña
|Dirección
|Frecuencia
|Horario
|Fin de campaña
|San Juan de Miraflores
|Palacio Municipal
|AV. BELISARIO SUAREZ 1075 ZONA D
|Lunes a viernes
|9.30 a. m. a 1.00 p. m.
|13/02
|Villa El Salvador
|Villa del adulto mayor
|Sector 3 Grupo 8
|Lunes a viernes
|9.30 a. m. a 1.00 p. m.
|13/02
|Los Olivos
|Municipalidad de Los Olivos
|Explanada de la municipalidad
|Lunes a viernes
|9.00 a. m. a 2.00 p. m.
|13/02
|Lima
|Casa vecinal N.° 1
|Jr. Cañete 100 (a espaldas de la iglesia Santa Rosa)
|Lunes a viernes
|9.00 a. m. a 2.00 p. m.
|27/02
|San Juan de Lurigancho
|Subgerencia de programa social
|Av. El Bosque 331, Urb. Canto Grande (a espaldas de Sedapal)
|Lunes a viernes
|9.30 a. m. a 1.00 p. m.
|13/02
|Independencia
|DEMUNA
|Av. Túpac Amaru Km. 4,5
|Lunes, miércoles y viernes
|9.30 a. m. a 1.00 p. m.
|13/02
|Comas
|Municipalidad de Comas
|Av. España #4
|Lunes a viernes
|9.00 a. m. a 2.00 p. m.
|13/02
|Carabayllo
|Estadio Ricardo Palma
|Av. San Martín 350, Urb. Santa Isabel
|Lunes a viernes
|9.30 a. m. a 1.00 p. m.
|13/02
|San Borja
|I.E. 554 Virgen de Lourdes
|Av. Arqueología 299
|Lunes a viernes
|9.00 a. m. a 2.00 p. m.
|13/02
|Miraflores
|Casa Tovar
|Calle Manuel Tovar 255
|Lunes a viernes
|9.00 a. m. a 2.00 p. m.
|27/02
|Jesús María
|Local del CIAM
|Av. San Felipe s/n, Cdr. 3
|Lunes a viernes
|9.00 a. m. a 1.00 p. m.
|13/02
Trámites disponibles y qué permite el DNI electrónico
Durante la campaña Verano Inclusivo 2026, Reniec atiende procesos vinculados al DNI electrónico, incluyendo la emisión del primer documento, renovaciones, duplicados y actualización de datos personales. Todos estos procedimientos se realizan sin costo para los beneficiarios que cumplan con los criterios establecidos.
El DNI electrónico es el documento oficial de identificación de los ciudadanos peruanos y permite acreditar la identidad tanto de manera presencial como digital. Además, brinda acceso a servicios en línea del Estado, como el voto electrónico y la obtención de copias certificadas de actas registrales con validez legal.
La entidad también recordó que el DNI electrónico debe portarse de forma permanente y que, ante pérdida o robo, se debe realizar la denuncia correspondiente. Asimismo, el uso de los servicios digitales asociados al DNIe depende de que las entidades públicas o privadas tengan habilitadas sus plataformas virtuales para este tipo de identificación.
