¿Cómo acceder a los exámenes gratuitos de detección de cáncer en Perú? Conoce los establecimientos disponibles

Las personas interesadas de diferentes rangos de edad y género podrán realizarse pruebas específicas como Papanicolaou, mamografías y PSA sin costo alguno.

El Minsa ofrece a la ciudadanía peruana la oportunidad de realizarse pruebas médicas gratuitas en diferentes establecimientos para detectar a tiempo el cáncer.
El Minsa ofrece a la ciudadanía peruana la oportunidad de realizarse pruebas médicas gratuitas en diferentes establecimientos para detectar a tiempo el cáncer. | Foto: composición LR/gob.pe/Minsa

La Campaña Nacional de Prevención del Cáncer ha captado la atención de los peruanos en los últimos días. Para acceder a los exámenes gratuitos de detección temprana, solo es necesario presentar el DNI, lo que representa un alivio para los ciudadanos, quienes podrán someterse a evaluaciones médicas oportunas, sin costo alguno, con el objetivo de detectar la enfermedad en etapas iniciales.

¿Cuáles son los exámenes que se realiza en la Campaña Nacional de Prevención del Cáncer?

Como parte de la iniciativa, los ciudadanos podrán someterse a evaluaciones médicas básicas según su rango de edad y género. Entre los chequeos de salud que se realizarán se incluyen:

  • Mujeres:
  • 25 a 29 años: Prueba de Papanicolaou (PAP).
  • 30 a 49 años: Prueba de VPH o inspección visual con ácido acético (IVA).
  • 40 a 69 años: Mamografía.
  • Varones:
  • 50 a 75 años: Prueba de PSA para detección de cáncer de próstata.
  • Ambos sexos:
  • 18 a 70 años: Examen clínico de piel.
  • 50 a 70 años: Tamizaje de colon y recto.

Asimismo, la estrategia contempla el servicio de telemamografía, mediante el cual las imágenes captadas en diversas regiones del país son evaluadas por especialistas en un plazo inferior a 48 horas, lo que facilita la identificación temprana de la enfermedad y evita desplazamientos innecesarios.

¿Quiénes se encargarán de organizar los establecimientos de salud que estarán disponibles?

Cabe recordar que las evaluaciones médicas estarán disponibles en centros de salud, hospitales y módulos especializados del Minsa a nivel nacional, los cuales operarán durante el mes de febrero.

  • Fechas: 1 al 28 de febrero de 2026.
  • Horario de atención: Generalmente de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes. Algunos establecimientos ofrecen horarios extendidos.
  • Requisito: Solo el DNI; no se necesita seguro ni referencia médica.

Las personas interesadas pueden ubicar el establecimiento de salud más cercano para realizarse su prueba de tamizaje a través del portal oficial del Ministerio de Salud: https://www.gob.pe/institucion/minsa/colecciones/92357

