Reniec anuncia que estas oficinas funcionarán el sábado 7 y domingo 8 de febrero: conoce las sedes confirmadas para trámites de DNI
Los ciudadanos deben realizar el pago del trámite antes de la visita, usando plataformas como Yape o Pagalo.pe. Asegúrese de que su trámite esté completo antes de recoger el DNI.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una jornada especial de atención presencial para este sábado 7 y domingo 8 de febrero en diversas regiones del país. Durante estas fechas, varias oficinas habilitadas brindarán servicios vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI), incluyendo trámites y entrega de documentos.
Esta medida busca facilitar el acceso a los servicios registrales, reducir la congestión en las oficinas y atender la demanda ciudadana previa al inicio del año escolar y a las Elecciones Generales 2026. Esta se realizará en horarios diferenciados, dependiendo de la sede.
Sedes habilitadas y horarios de Reniec este sábado 7 y domingo 8 de febrero
Reniec confirmó la atención en oficinas ubicadas en Lima, Arequipa, Cajamarca, Junín, Huancavelica, Cusco, Piura, La Libertad, Loreto, Ucayali, entre otras regiones del Perú. Las sedes incluyen oficinas registrales, agencias, puntos permanente y módulos MAC.
Los horarios varían según la ubicación, iniciando desde las 08:15 a. m. en la mayoría de oficinas y extendiéndose, en algunos casos, hasta las 15:45 p. m. Durante esta jornada, las sedes habilitadas permitirán tanto la entrega del DNI como la realización de trámites, de acuerdo con el tipo de oficina. Podrás encontrar la lista completa de oficinas en el siguiente ENLACE.
Reniec recomendó a los ciudadanos verificar previamente qué agencias atenderán este fin de semana, así como los horarios exactos y los servicios disponibles, antes de acudir de manera presencial.
Algunos locales de Reniec que atenderán este 7 y 8 de febrero
Lima
- Oficina Registral Independencia
- Oficina Registral Miraflores
- Oficina Registral San Juan de Lurigancho
- Oficina Registral San Borja
- MAC Lima Norte
- MAC Lima Sur
Arequipa
- Oficina Registral Arequipa
- Agencia Majes
- MAC Arequipa
Cajamarca
- Oficina Registral Cajamarca
- MAC Cajamarca
- Agencia Chota
- PAP Cutervo
Cusco
- Oficina Registral Cusco
- MAC Cusco
- PAP Espinar
Junín
- Oficina Registral Huancayo
- Oficina Registral Chanchamayo
- MAC Junín
La Libertad
- Oficina Registral Trujillo
- Oficina Registral Alto Trujillo
- Agencia Sánchez Carrión
Piura
- Oficina Registral Piura
- Oficina Registral Sullana
- Agencia Talara
Loreto
- Oficina Registral Iquitos
- MAC Loreto
- PAP Punchana
Trámites disponibles, recomendaciones y cómo pagar antes de acudir a una oficina
Durante el fin de semana, Reniec ofrecerá trámites vinculados al DNI electrónico, como la migración del DNI azul al DNIe, duplicado, renovación y rectificación de datos personales, incluyendo estado civil, domicilio, fotografía o firma.
La entidad recordó que el DNI amarillo y azul mantienen su vigencia, por lo que no es obligatorio renovarlos. Además, antes de recoger el documento, el ciudadano debe verificar que el trámite se encuentre concluido al 100 % y que la oficina elegida esté atendiendo.
Respecto al pago, este debe realizarse antes de acudir a la sede, ya sea mediante Yape, agentes BCP, Pagalo.pe, Banco de la Nación o directamente en la web de Reniec con tarjeta de crédito o débito, generando previamente el código de trámite correspondiente.
