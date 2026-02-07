Según una de sus víctimas, el estafador registra propiedades en Huancayo, Áncash y Tarapoto. | Foto: composición LR/ATV.

Según una de sus víctimas, el estafador registra propiedades en Huancayo, Áncash y Tarapoto. | Foto: composición LR/ATV.

A través de las redes sociales, Miguel Ángel Gamarra Alfaro (42) se presentaba como un próspero empresario e ingeniero, que viajaba por el mundo y cerraba supuestos negocios inmobiliarios. Sin embargo, esa imagen era solo una fachada para encubrir sus delitos. En 2025, el Poder Judicial lo condenó a dos años y ocho meses de prisión efectiva, además de imponerle una reparación civil de S/600,000, por el delito de apropiación ilícita en agravio de Federico Ramírez. Actualmente, se encuentra prófugo y con orden de captura por la Policía Nacional del Perú (PNP).

El afectado, quien reside en Italia, lo denunció por apropiarse de su domicilio de 750 metros cuadrados en Tarapoto. El hombre sostiene que intentaba vender la propiedad para comprarse con el dinero un departamento en Roma.

“Este señor se presentó como comprador, porque en los comentarios escuchó que se vendía la casa por alrededor de US$147,000. Se adelantó diciendo que era ingeniero civil, que tenía capital para invertir y ofreció US$140,000”, relató el afectado a ATV.

Tras varias negociaciones, le envió una carta poder para que traspase la vivienda a su empresa. Sin embargo, el estafador vendió la propiedad a la compañía Tadeo Cargo, nunca le pagó por la transacción y, con el tiempo, desapareció.

“No me dio ni un solo sol, y poco a poco se fue cerrando el teléfono. Ya no me contestaba las llamadas”, mencionó.

Falso ingeniero registra denuncias en Apurímac y Lima

A este caso se suma la denuncia de otro hombre que asegura haber sido estafado tras confiarle la inscripción de un distrito en Apurímac. Según indicó, el sujeto se presentó como trabajador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en la dirección Provías Nacional, y ofreció encargarse de los trámites para lograr la gestión.

“Le dimos S/440,000 (…) Nunca hizo el proyecto. No nos apoyó, solo fue un engaño”, señaló.

El afectado mencionó que, al denunciarlo, descubrió en la comisaría que tenía diversos registros por el mismo delito y por violencia contra la mujer. “Me imagino que sigue engañando. Es un estafador profesional”, acusó.

En Lima, Liliana Maraví lo acusa de robarle S/12.000. La mujer señala que entregó el dinero para invertir en una empresa, pero a cambio recibió un cheque sin fondos de una compañía inexistente. Por su parte, Antonia Muñoz (61) refiere haber depositado S/74.000 para la construcción de su vivienda; sin embargo, nunca recibió los planos ni vio avances en la obra.

Las víctimas, quienes afirman haberse conocido en comisarías y grupos de WhatsApp, expresaron su malestar por la situación y exigen a las autoridades la pronta captura del delincuente, cuyo paradero aún se desconoce.

