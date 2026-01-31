HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Banda peruana Los Pulpos se expande hacia Ecuador, luego de operar en Chile, Argentina y Bolivia, según PNP

Días después de la captura de Keysi Alessandra Salvatierra, pareja del cabecilla de Los Pulpos, Jhonsson Smit Cruz Torres, la Policía Nacional (PNP) advirtió que la organización estaría cometiendo delitos de secuestro, extorsión y homicidios en Ecuador.

PNP advirtió al padre de Jhonsson Smit Cruz Torres de alejarse del crimen tras ser liberado del penal de Challapalca en 2025
PNP advirtió al padre de Jhonsson Smit Cruz Torres de alejarse del crimen tras ser liberado del penal de Challapalca en 2025

La Policía Nacional del Perú (PNP) alertó sobre la posible expansión de la organización criminal, conocida como Los Pulpos, hacia Ecuador, tras varios años de actividades delictivas en el norte del Perú y presencia en países como Chile, Argentina y Bolivia, siendo este último país donde permanece escondido el líder de la banda, Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson’. La agrupación, originaria de Trujillo y caracterizada por su estructura ramificada, es investigada por delitos graves como secuestro, extorsión, homicidios y lavado de activos, de acuerdo con los reportes policiales.

“Ellos siempre tratan de expandirse para poder tener un dominio territorial más grande. Es así que en Ecuador posiblemente hayan cometido los mismos delitos. No solo es el hecho de refugiarse allá, sino que ellos no pueden vivir sin cometer esos delitos en otros lugares”, refirió para Latina el Coronel Jorge Carpio, de la División de Investigaciones de Secuestros.

PNP destaca captura de pareja de líder de Los Pulpos

En un operativo transnacional, coordinado entre la PNP, la Policía de Bolivia y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), las autoridades lograron capturar a mediados de enero en La Paz a Keysi Alessandra Salvatierra Vigo, quien fue pareja sentimental y brazo financiero del presunto cabecilla de Los Pulpos, Jhonsson Cruz Torres.

Salvatierra registraba una orden de captura internacional por su presunta participación en delitos de secuestro agravado, incluido el de Alan Ríos Guevara, ocurrido en Trujillo en 2021, en el que se exigió millonario rescate antes de que la víctima fuera liberada tras varios días de cautiverio. Tras su detención, fue trasladada a Lima y se espera que sea internada en el penal El Milagro, en La Libertad, para enfrentar los cargos que se le imputan.

Líder de Los Pulpos con orden de captura de Interpol

El cabecilla de Los Pulpos, Jhonsson Cruz Torres, tiene una orden de captura internacional emitida por Interpol por delitos que incluyen robo agravado con subsecuente muerte, homicidios y extorsiones. Según la PNP, su captura sería cuestión de tiempo.

“Nuevamente le decimos a Jhonsson Cruz Torres. Es mejor, entrégate”, refirió el general Victor Revoredo, jefe de la Dirincri.

Asimismo, advirtió a John Cruz Arce, padre del hombre más buscado del norte del país, no volver a la organización criminal. El criminal fue liberado del penal de Challapalca en 2025 luego de cumplir 17 años de prisión por un doble homicidio en Trujillo y, según la PNP, habría seguido operando desde la cárcel de mayor seguridad en el Perú.

