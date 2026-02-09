HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Detienen a policía que disparó a hombre que intentó calmarlo durante discusión con su pareja en Los Olivos

El efectivo policial implicado en el ataque presentó signos de haber consumido bebidas alcohólicas y aseguró que no tenía ningún recuerdo de los hechos.

El suboficial Segundo Benito López, acusado de disparar al ciudadano Jorge Luis (37) en Los Olivos, fue arrestado por la Policía Nacional del Perú en el distrito de Santa Rosa. Según las autoridades, López huyó hacia la casa de un familiar para esconderse. Al ser capturado, el detenido mostró signos de haber ingerido bebidas alcohólicas y afirmó no recordar nada de lo sucedido.

"No pasó nada. No me acuerdo de nada", repitió en varias ocasiones, mientras aseguraba que le dolían los grilletes. "Jefe sácamelos para subir", se le escuchó decir cuando era trasladado por el vehículo policial hacia la Depincri del distrito donde atacó al padre de familia.

Suboficial disparó contra vecino en Los Olivos

Jorge Luis fue herido gravemente de bala al intentar tranquilizar al suboficial de segunda Benito López, cuando este discutía con su pareja e inquilina de la propiedad de la víctima, en los exteriores del predio. Las cámaras de seguridad captaron al efectivo policial huyendo del lugar, pese a la magnitud de lo sucedido.

Tras lo sucedido, el agraviado fue trasladado de emergencia a la Clínica Jesús del Norte, donde está internado en estado crítico, puesto que perdió parte de su pulmón al recibir el disparo certero. Según los familiares de la víctima, él requiere de ocho unidades de sangre O+ para ser estabilizado.

Nota en desarrollo

