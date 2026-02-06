Gobernador Regional de Tumbes permanecerá 15 días detenido

El gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, fue detenido en Lima, cuando realizaba diligencias vinculadas a su gestión. La operación fue realizada por la Fiscalía de Lavado de Activos que, además, ejecutó el allanamiento de 17 inmuebles en Tumbes, Lambayeque y La Libertad.

Las autoridades no solo lograron la detención preliminar judicial del funcionario sino de otras dos personas que también son investigadas por los delitos de organización criminal y lavado de activos.

El fiscal provincial Manuel Apolo Casariego, a cargo de la investigación, dispuso la incautación de dos inmuebles (en Chiclayo y Tumbes) vinculados a los investigados.

Según la investigación preliminar, la gestión regional de Cruces habría adjudicado irregularmente obras de descolmatación en el distrito de Corrales, de reconstrucción del Hospital de Apoyo Saúl Garrido Rosillo II-I, en el distrito y la provincia de Tumbes, entre otras.

Esta medida fue autorizada por el Poder Judicial y forma parte de una investigación que vincula al gobernador como presunto líder de una organización criminal dedicada al lavado de activos en el Gobierno Regional de Tumbes.

Cruces Ordinola permanecerá detenido por un plazo de 15 días mientras continúan las diligencias fiscales y policiales.

Entre las personas intervenidas figuran la pareja sentimental del gobernador, así como Luis Peña Alburqueque, Carmen Guerrero Jaime y Lauren Egusquiza Flores, quienes tienen órdenes de detención preliminar.

Fueron intervenidas viviendas y predios ubicados en Cerro Blanco, San Juan de la Virgen y Chiclayo. Además, se incautaron seis vehículos que presuntamente habrían sido adquiridos con dinero proveniente de actividades ilícitas.