Lluvias en Perú: regiones en emergencia tras inicio de Fenómeno El Niño
Lluvias en Perú: regiones en emergencia tras inicio de Fenómeno El Niño     
Hallan cuerpo de Marleni Rucana, suboficial PNP desaparecida en Áncash
Hallan cuerpo de Marleni Rucana, suboficial PNP desaparecida en Áncash     
López Aliaga vs Acuña: La guerra en TikTok rumbo a Elecciones 2026 | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Carlos Álvarez reconoce relación con Montesinos en los 90: "De ahí a ser fujimorista nada que ver"

El humorista también afirmó su postura a favor de la pena de muerte en flagrancia y del aborto en casos de violación y señaló que estos temas requieren reformas legales e institucionales en su eventual gobierno.

Carlos Álvarez niega ser fujimorista.
Carlos Álvarez niega ser fujimorista. | Marco Cotrina | Marco Cotrina

Carlos Álvarez, candidato presidencial de País para Todos, habló en Sin Guion sobre la relación que tuvo en la década de los 90 con Vladimiro Montesinos, quien actualmente cumple condena en el penal Ancón II por delitos como desaparición forzada entre otros vinculados a violaciones de derechos humanos y corrupción, e intentó distanciarse del régimen diciendo que parte de su trabajo televisivo también había sido en contra del exasesor del dictador Alberto Fujimori.

Cabe recordar que Álvarez fue mencionado en un Vladivideo de 1999 en el que se planeaba usarlo para ridiculizar a opositores.

CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"Me divierto cuando me dicen fujimorista o naranja (...) (¿tú te has disculpado por la relación con Montesinos, no) Sí, pero de ahí a ser fujimorista, nada que ver. Cuando hice sketches le daba dubo a Montesinos, me disculpé porque uno comete errores y es de hombres tener los pantalones para pedir disculpas. Mi público me ha dado todo, de corazón", sostuvo.

Según una última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Álvarez aparece con un 4.9% en intención de voto, lo que lo ubica por debajo de López Aliaga, Keiko Fujimori y López Chau. Lo cual podría ser contraproducente, ya que de ganar las elecciones tendría una bancada minoritaria y podría ser sacado del cargo con mucha facilidad.

"Ahí está la trampita de este Congreso, un Senado tan poderoso que puede traer abajo a un presidente de la República (...) Lamentablemente, hemos visto todo lo que está pasando , hay un pacto infame debajo de la mesa y ahora estos siete ministros con prontuarios, es una vergüenza, no deberían darle la confianza", mencionó.

PUEDES VER: Peruanos residentes en Venezuela e Irán no podrán votar en las elecciones 2026, informa Cancillería

lr.pe

Carlos Álvarez a favor de la pena de muerte

Al ser consultado por qué en ninguna parte de su plan de gobierno figura la pena de muerte, pese a que suele mencionarla en su discurso, el candidato explicó que se trata de una posición personal que, de llegar al poder, impulsaría mediante reformas legales e institucionales. Cabe señalar que el país es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que para esa figura se lleve a cabo, tendríamos que salirnos de ese tratado.

"Esta bandera que tengo tiene más años, yo no me acuerdo de la gente cada cinco años. Cuando yo hablo de la pena de muerte, en casos de flagrancia. Esto tiene que pasar por una reforma del Poder Judicial, con limpieza, transparencia, sin corrupción". "Para mí los delincuentes no tienem derechos humanos", agregó.

Por otro lado, el humorista manifestó estar a favor del aborto en casos de violación sexual. Este tema ha estado en la palestra mediática en las últimas semanas luego de que se hicieran virales unas fotos de menores de edad con sus niños en brazos producto de abuso sexual en una casa de refugio fundado por la congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui. "Yo estoy de acuerdo con el aborto cuando de una criaturita es violada y tiene que llevar eso en su vientre", refirió.

