Alias “JJ” distraía a la Policía con llamadas al 105 para ejecutar atentados de Los Pulpos, según la PNP
El presunto operador logístico de la red delictiva se encargaba de gestionar los ataques extorsivos en Trujillo, como el ocurrido contra el bus de Armonía 10 y la colocación de explosivos en discotecas.
- Vuelos fueron cancelados, por al menos una hora, tras fallas en el sistema de radar del Jorge Chávez
- EsSalud sin respuesta clara ante falta de medicamentos para más de 13 millones de asegurados
Con detención preliminar de 72 horas, permanece Jhon Esnaider Nureña Rojas, alias “JJ”, de 19 años, señalado por la Policía Nacional como uno de los principales coordinadores de la organización criminal Los Pulpos, presuntamente implicada en una serie de atentados extorsivos en Trujillo contra un mismo empresario.
Según informó el general PNP Franco Moreno Panta, el investigado cumplía un rol estratégico dentro de la estructura delictiva. Entre sus funciones figuraban la planificación de atentados, la definición de horarios de ejecución, la vigilancia de los movimientos policiales y la distracción de las autoridades mediante llamadas falsas al número de emergencias 105.
Esta modalidad permitía que otros integrantes del grupo concreten ataques con explosivos contra empresas y locales nocturnos. Además, se le atribuye el traslado de artefactos detonantes y la asignación de seguimientos a las víctimas.
Alias ''JJ'' estaría tras múltiples atentados en Trujillo
Las investigaciones lo vinculan con el ataque al bus de la agrupación Armonía 10, además de atentados contra la licorería Tabaco y Ron, la discoteca Tabaco Marino y la discoteca Luxor.
En la misma línea, el coronel Luis Burgos Gutiérrez, jefe de la Divincri La Libertad, informó que alias “JJ” también habría participado en el secuestro del empresario Manuel Antonio Calle López, ocurrido en Sihuas, en el que la víctima fue mutilada.
Investigan delitos del presunto operador de Los Pulpos
La Policía sostiene que el detenido no solo ejecutaba órdenes, sino que cumplía funciones clave de coordinación criminal, como el manejo de chips telefónicos para evitar la identificación de los integrantes de la red delictiva, lo que lo convertía en una pieza fundamental dentro de la organización.
Las diligencias continúan para ubicar a otros miembros de Los Pulpos. En tanto, alias “Jhonsson Pulpo”, el presunto cabecilla de la banda, permanece prófugo tras un operativo policial realizado en Bolivia, en el que su pareja fue detenida, mientras él logró escapar.
