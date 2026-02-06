Alejandro Romero Piñas reveló que también ejerce de dentista en la selva peruana. | Foto: ATV.

Alejandro Romero Piñas reveló que también ejerce de dentista en la selva peruana. | Foto: ATV.

En la zona de Pachacútec, en el distrito de Ventanilla, Alejandro Romero Piñas, quien trabaja por las mañanas como albañil, se presenta como “mecánico dental” en sus tiempos libres. En la sala de su domicilio ha montado un espacio que usa como consultorio improvisado. Con una lámpara, guantes y herramientas de construcción desplegadas en su mesa – esmeril, minitorno y una sierra circular – realiza las evaluaciones y tratamientos odontológicos.

En medio de la necesidad de atención médica a bajo costo, muchos vecinos acuden hasta la vivienda del falso dentista, cuya fachada no presenta letreros o señales médicas que avisen que el lugar es un “centro odontológico”.

Romero Piñas es albañil desde hace más de 30 años y labora como dentista desde hace 25. Además de su barrio en Ventanilla, reveló para ATV que usualmente viaja a ciudades de la selva. “Si voy a Satipo, voy por muela. Sí, (tengo clientela en) Satipo, Pangoa, La Merced”, sostuvo.

Durante la intervención del medio en el consultorio clandestino, una vecina llegó al lugar junto a su hijo. Tras evaluar la situación con ayuda de la cámara de su celular, el falso odontólogo determinó que el diente del menor requería ser extraído. “Se le está saliendo (el diente). Lo podemos sacar. Un diente que se mueve, sí o sí tiene que hacerse”, indicó.

El equipo periodístico también presentó a un paciente encubierto y señaló que Romero Piñas realizó todos los procedimientos con la misma herramienta, sin desinfectarla, tras la atención de diferentes pacientes.

Atención del falso médico podría derivar en la muerte de sus pacientes

El doctor especialista en salud pública, Omar Neyra, resaltó que existen hasta 600 tipos de bacterias en la boca y alrededor que pueden ocasionar infecciones peligrosas. “Si no se controla y no se asegura un control del proceso de bioseguridad adecuado, se pone en riesgo la vida de los pacientes”, resaltó para ATV.

Por su parte, el Dr. Marco Mendoza Corbetto, abogado especialista en derecho médico y presidente de la Asociación Peruana de Peritos y Auditores Odontológicos (APPAO), señaló para La República que realizar los procedimientos sin cumplir las normas de desinfección puede derivar en complicaciones que afecten gravemente a los pacientes.

“Puede desencadenar una celulitis y, si eso no es percibido por la persona, puede ir progresando y pasar a una mediastinitis, que pone en peligro la vida porque involucra el mediastino, que es la cavidad en el centro del tórax donde se encuentran órganos principales, como el corazón y los pulmones”, advirtió.

El odontólogo también alertó que el tratamiento sin control adecuado puede ocasionar una meningitis, que afecta gravemente todo el sistema nervioso. “Ya hemos visto en otras oportunidades que personas que han recibido atención odontológica de forma inadecuada han acabado en su deceso por el tipo de afectación que se genera”, agregó.

¿En qué delitos habría incurrido el falso dentista en Ventanilla?

Mendoza Corbetto señaló que, aunque no haya una denuncia de por medio, la Fiscalía debería abrir una investigación preliminar de oficio contra Romero Piñas, debido que esta persona estaría inmerso en varios presuntos delitos.

“Uno de ellos es el que está tipificado en el artículo 290 del Código Penal peruano, que habla del ejercicio ilegal de la medicina, y eso es sumamente serio porque no solo pone en peligro las actividades que realizan los médicos, sino también a la población”, refirió.

Asimismo, detalló que el falso dentista cometería los delitos contra la salud pública y falsedad genérica al realizar procedimientos simulando ante el paciente conocer “el trasfondo de lo que hay detrás”.

