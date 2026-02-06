HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Amenazas de muerte en la PCM y desvío millonario en la franja electoral | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Albañil trabaja ilegalmente como dentista desde hace 25 años en Ventanilla: se presenta como "mecánico dental"

Alejandro Romero Piñas transforma la sala de su domicilio en un consultorio improvisado para atender a sus pacientes de Ventanilla. El presidente de la Asociación Peruana de Peritos y Auditores Odontológicos advirtió que atenciones inadecuadas como las del falso médico han acabado con la vida de varias personas en el país.

Alejandro Romero Piñas reveló que también ejerce de dentista en la selva peruana.
Alejandro Romero Piñas reveló que también ejerce de dentista en la selva peruana. | Foto: ATV.

En la zona de Pachacútec, en el distrito de Ventanilla, Alejandro Romero Piñas, quien trabaja por las mañanas como albañil, se presenta como “mecánico dental” en sus tiempos libres. En la sala de su domicilio ha montado un espacio que usa como consultorio improvisado. Con una lámpara, guantes y herramientas de construcción desplegadas en su mesa – esmeril, minitorno y una sierra circular – realiza las evaluaciones y tratamientos odontológicos.

En medio de la necesidad de atención médica a bajo costo, muchos vecinos acuden hasta la vivienda del falso dentista, cuya fachada no presenta letreros o señales médicas que avisen que el lugar es un “centro odontológico”.

TE RECOMENDAMOS

CARLOS ÁLVAREZ, FIORELLA MOLINELLI Y MIGUEL DEL CASTILLO ¿SE REPARTEN LA TORTA? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Romero Piñas es albañil desde hace más de 30 años y labora como dentista desde hace 25. Además de su barrio en Ventanilla, reveló para ATV que usualmente viaja a ciudades de la selva. “Si voy a Satipo, voy por muela. Sí, (tengo clientela en) Satipo, Pangoa, La Merced”, sostuvo.

Durante la intervención del medio en el consultorio clandestino, una vecina llegó al lugar junto a su hijo. Tras evaluar la situación con ayuda de la cámara de su celular, el falso odontólogo determinó que el diente del menor requería ser extraído. “Se le está saliendo (el diente). Lo podemos sacar. Un diente que se mueve, sí o sí tiene que hacerse”, indicó.

El equipo periodístico también presentó a un paciente encubierto y señaló que Romero Piñas realizó todos los procedimientos con la misma herramienta, sin desinfectarla, tras la atención de diferentes pacientes.

PUEDES VER: Accederás a exámenes gratuitos de detección de cáncer con solo tu DNI, según Minsa

lr.pe

Atención del falso médico podría derivar en la muerte de sus pacientes

El doctor especialista en salud pública, Omar Neyra, resaltó que existen hasta 600 tipos de bacterias en la boca y alrededor que pueden ocasionar infecciones peligrosas. “Si no se controla y no se asegura un control del proceso de bioseguridad adecuado, se pone en riesgo la vida de los pacientes”, resaltó para ATV.

Por su parte, el Dr. Marco Mendoza Corbetto, abogado especialista en derecho médico y presidente de la Asociación Peruana de Peritos y Auditores Odontológicos (APPAO), señaló para La República que realizar los procedimientos sin cumplir las normas de desinfección puede derivar en complicaciones que afecten gravemente a los pacientes.

“Puede desencadenar una celulitis y, si eso no es percibido por la persona, puede ir progresando y pasar a una mediastinitis, que pone en peligro la vida porque involucra el mediastino, que es la cavidad en el centro del tórax donde se encuentran órganos principales, como el corazón y los pulmones”, advirtió.

El odontólogo también alertó que el tratamiento sin control adecuado puede ocasionar una meningitis, que afecta gravemente todo el sistema nervioso. “Ya hemos visto en otras oportunidades que personas que han recibido atención odontológica de forma inadecuada han acabado en su deceso por el tipo de afectación que se genera”, agregó.

¿En qué delitos habría incurrido el falso dentista en Ventanilla?

Mendoza Corbetto señaló que, aunque no haya una denuncia de por medio, la Fiscalía debería abrir una investigación preliminar de oficio contra Romero Piñas, debido que esta persona estaría inmerso en varios presuntos delitos.

“Uno de ellos es el que está tipificado en el artículo 290 del Código Penal peruano, que habla del ejercicio ilegal de la medicina, y eso es sumamente serio porque no solo pone en peligro las actividades que realizan los médicos, sino también a la población”, refirió.

Asimismo, detalló que el falso dentista cometería los delitos contra la salud pública y falsedad genérica al realizar procedimientos simulando ante el paciente conocer “el trasfondo de lo que hay detrás”.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Sujeto es asesinado a balazos frente a su hijo menor en plena vía pública de Ventanilla

Sujeto es asesinado a balazos frente a su hijo menor en plena vía pública de Ventanilla

LEER MÁS
Crimen en Ventanilla: asesinan a joven de 20 años tras llevarlo a la fuerza a la parte alta de un cerro

Crimen en Ventanilla: asesinan a joven de 20 años tras llevarlo a la fuerza a la parte alta de un cerro

LEER MÁS
Dos menores caen desde el tercer nivel de la Plaza Cívica de Mi Perú y quedan gravemente heridos

Dos menores caen desde el tercer nivel de la Plaza Cívica de Mi Perú y quedan gravemente heridos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Extorsionan con S/30.000 a mujer comerciante que perdió una pierna en accidente en SJL: "Tengan piedad, por favor"

Extorsionan con S/30.000 a mujer comerciante que perdió una pierna en accidente en SJL: "Tengan piedad, por favor"

LEER MÁS
Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

LEER MÁS
Denuncian presuntas irregularidades y represalias en la Universidad Científica del Sur: ''No pagamos pensiones para esto''

Denuncian presuntas irregularidades y represalias en la Universidad Científica del Sur: ''No pagamos pensiones para esto''

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sergio Peña fue presentado por Sakaryaspor de la segunda división de Turquía: firmó contrato por 4 meses

Joao Grimaldo sufre su primer revés en Sparta Praga: DT lo dejó fuera de la Conference League por cupo de fichajes

6 personas que entraron a Palacio el 13 de octubre y salieron al día siguiente obtuvieron contratos en Despacho Presidencial

Sociedad

Jhon Nureña (a) JJ, el criminal de 19 años que estremeció a Trujillo

Extorsionan con S/30.000 a mujer comerciante que perdió una pierna en accidente en SJL: "Tengan piedad, por favor"

Temblor HOY en Perú, 6 de febrero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

6 personas que entraron a Palacio el 13 de octubre y salieron al día siguiente obtuvieron contratos en Despacho Presidencial

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José Jerí: Congreso alcanza 60 firmas para convocar Pleno Extraordinario que debatirá censura contra presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025