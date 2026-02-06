HOYSuscripcion LR Focus

Vladimiro Montesinos continuará en prisión hasta el 2037: Poder Judicial anuló compurgación de pena

La Corte Suprema del Poder Judicial corrigió el cómputo de la condena impuesta a Vladimiro Montesinos por los casos Caraqueño-Pativilca y La Cantuta. Determinó que solo se descuenten seis años de detención vinculados a este proceso y fijó como fecha de vencimiento el 30 de septiembre de 2037.

Vladimiro Montesinos no saldrá de prisión hasta 2037. Foto: Andina
Vladimiro Montesinos no saldrá de prisión hasta 2037. Foto: Andina

El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos continuará en prisión hasta el año 2037, luego de que el Poder Judicial anulara la decisión que daba por cumplida su condena de 19 años y 8 meses por los crímenes de Pativilca y La Cantuta. La Corte Suprema reformó el cómputo de la pena y estableció que aún le restan 13 años y 8 meses por cumplir.

La resolución fue emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema al resolver un recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público. La Fiscalía cuestionó que una sala superior considerara como tiempo cumplido detenciones dictadas en otros procesos distintos al caso juzgado.

El fallo precisa que Montesinos fue condenado como autor mediato de homicidio calificado y desaparición forzada, delitos considerados de lesa humanidad. Los hechos corresponden a las ejecuciones del caso Caraqueño-Pativilca y al secuestro y asesinato de estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, perpetrados por el destacamento Colina en 1992.

En enero de 2024, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria había dado por compurgada la pena tras verificar que el exasesor se encontraba detenido desde 2001 por diversos procesos. Esa interpretación fue revertida. La Corte Suprema concluyó que ese criterio vulneraba el artículo 47 del Código Penal.

