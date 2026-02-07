Policía halla a recién nacida durante operativo preventivo en La Libertad

Una intervención policial permitió poner a salvo a una bebé que fue encontrada durante un patrullaje preventivo en el centro poblado de Huanchaquito Alto, ubicado en el distrito de Huanchaco, región La Libertad. El hecho ocurrió mientras efectivos del Escuadrón de Emergencia realizaban labores de vigilancia en la zona, como parte de las acciones destinadas a reforzar la seguridad ciudadana y atender situaciones de riesgo.

La menor tendría entre 10 y 15 días de nacida. Al momento del hallazgo, los agentes activaron de inmediato los protocolos de auxilio, priorizando la integridad física y la atención oportuna de la infante, quien fue resguardada mientras se coordinaba su traslado a un establecimiento de salud cercano.

Auotridades realizaron la tención médica correspondiente a la afectada

Tras ser conducida al hospital del sector, personal médico evaluó a la pequeña y confirmó que se encontraba estable y en buen estado general. Los especialistas descartaron, en una primera revisión, complicaciones que pusieran en peligro su vida, lo que permitió continuar con las diligencias correspondientes bajo condiciones controladas.

El establecimiento asistencial informó que ella permanece en observación preventiva, con el objetivo de garantizar su bienestar y monitorear cualquier eventualidad. De forma paralela, se dio aviso a las instancias competentes para asegurar que el caso sea atendido conforme a los procedimientos establecidos en materia de protección infantil.

El caso ha generado preocupación entre los vecinos de Huanchaquito Alto, quienes expresaron su inquietud por lo ocurrido y resaltaron la rápida respuesta policial. Los residentes solicitaron que las indagaciones se realicen con celeridad y transparencia, con el propósito de evitar situaciones similares en el futuro y reforzar la protección de los sectores más vulnerables.

Personas abandonadas en el Perú: una problemática persistente

Entre los años 2020 y 2024, los Centros Emergencia Mujer y Familia registraron un total de 9 898 casos de abandono a nivel nacional Durante ese lapso, Lima Metropolitana concentró la mayor cantidad de atenciones, con 668 casos, lo que representa el 34 % del total. Otras regiones con alta incidencia fueron Arequipa, La Libertad y Junín, todas por encima del centenar de reportes.

Las estadísticas también evidencian que el abandono afecta de manera diferenciada a diversos grupos etarios. La mayor proporción corresponde a niños, niñas y adolescentes, aunque también se reportan casos que involucran a personas adultas mayores y ciudadanos con discapacidad.

