HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora
Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora      Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora      Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora      
Sociedad

Policía halla a recién nacida durante operativo preventivo en La Libertad

Los agentes de la PNP activaron los protocolos de atención, trasladando a la infante a una revisión médica, donde se confirmó que se encontraba en buen estado y bajo observación preventiva.

Menor es encontrada durante patrullaje policial. Foto: PNP Huanchaco
Menor es encontrada durante patrullaje policial. Foto: PNP Huanchaco | PNP Huanchaco

Una intervención policial permitió poner a salvo a una bebé que fue encontrada durante un patrullaje preventivo en el centro poblado de Huanchaquito Alto, ubicado en el distrito de Huanchaco, región La Libertad. El hecho ocurrió mientras efectivos del Escuadrón de Emergencia realizaban labores de vigilancia en la zona, como parte de las acciones destinadas a reforzar la seguridad ciudadana y atender situaciones de riesgo.

La menor tendría entre 10 y 15 días de nacida. Al momento del hallazgo, los agentes activaron de inmediato los protocolos de auxilio, priorizando la integridad física y la atención oportuna de la infante, quien fue resguardada mientras se coordinaba su traslado a un establecimiento de salud cercano.

TE RECOMENDAMOS

AMENAZAS DE MUERTE EN LA PCM Y DESVÍO MILLONARIO EN LA FRANJA ELECTORAL | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: El 'Monstruo' pide perdón a PNP y a víctimas durante audiencia por prisión preventiva: “No me creo inocente”

lr.pe

Auotridades realizaron la tención médica correspondiente a la afectada

Tras ser conducida al hospital del sector, personal médico evaluó a la pequeña y confirmó que se encontraba estable y en buen estado general. Los especialistas descartaron, en una primera revisión, complicaciones que pusieran en peligro su vida, lo que permitió continuar con las diligencias correspondientes bajo condiciones controladas.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El establecimiento asistencial informó que ella permanece en observación preventiva, con el objetivo de garantizar su bienestar y monitorear cualquier eventualidad. De forma paralela, se dio aviso a las instancias competentes para asegurar que el caso sea atendido conforme a los procedimientos establecidos en materia de protección infantil.

El caso ha generado preocupación entre los vecinos de Huanchaquito Alto, quienes expresaron su inquietud por lo ocurrido y resaltaron la rápida respuesta policial. Los residentes solicitaron que las indagaciones se realicen con celeridad y transparencia, con el propósito de evitar situaciones similares en el futuro y reforzar la protección de los sectores más vulnerables.

PUEDES VER: Alias “JJ” distraía a la Policía con llamadas al 105 para ejecutar atentados de Los Pulpos, según la PNP

lr.pe

Personas abandonadas en el Perú: una problemática persistente

Entre los años 2020 y 2024, los Centros Emergencia Mujer y Familia registraron un total de 9 898 casos de abandono a nivel nacional Durante ese lapso, Lima Metropolitana concentró la mayor cantidad de atenciones, con 668 casos, lo que representa el 34 % del total. Otras regiones con alta incidencia fueron Arequipa, La Libertad y Junín, todas por encima del centenar de reportes.

Las estadísticas también evidencian que el abandono afecta de manera diferenciada a diversos grupos etarios. La mayor proporción corresponde a niños, niñas y adolescentes, aunque también se reportan casos que involucran a personas adultas mayores y ciudadanos con discapacidad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Acaban con la vida de conductor dentro de su vehículo en La Libertad: víctima deja tres hijos en orfandad

Acaban con la vida de conductor dentro de su vehículo en La Libertad: víctima deja tres hijos en orfandad

LEER MÁS
Corte de La Libertad capacita a la PNP en fortalecimiento del proceso penal en flagrancia

Corte de La Libertad capacita a la PNP en fortalecimiento del proceso penal en flagrancia

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de La Libertad participa en talleres estratégicos de la Reunión Anual 2026 del Poder Judicial

Corte Superior de Justicia de La Libertad participa en talleres estratégicos de la Reunión Anual 2026 del Poder Judicial

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Casi 1.000 niñas en Perú fueron forzadas a ser madres en 2025 y hasta enero de este año ya van 40 casos reportados

Casi 1.000 niñas en Perú fueron forzadas a ser madres en 2025 y hasta enero de este año ya van 40 casos reportados

LEER MÁS
Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora de combi en Ventanilla

Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora de combi en Ventanilla

LEER MÁS
Lo buscaron por un mes y estaba en la morgue: ingeniero de Los Olivos permanecía como NN desde enero

Lo buscaron por un mes y estaba en la morgue: ingeniero de Los Olivos permanecía como NN desde enero

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Policía halla a recién nacida durante operativo preventivo en La Libertad

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Universitario vs Cusco FC HOY por la Liga 1 2026: horarios y canales del partido por la fecha 2

Sociedad

Carnaval Huaracino 2026: Áncash se prepara para celebrar con el rey Momo, figura emblemática de la festividad y originaria de la antigua Roma

Casi 1.000 niñas en Perú fueron forzadas a ser madres en 2025 y hasta enero de este año ya van 40 casos reportados

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

APP y Somos Perú son las bancadas con mayor desaprobación ciudadana, según Imasen

Negro Marín, encarnizado rival de El Monstruo, pasa sus últimos días en España

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025