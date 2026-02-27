HOYSuscripcion LR Focus

Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026?

Después de clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026, el conjunto rimense ahora se enfocará en recuperar terreno en el Torneo Apertura 2026, ya que marcha en la séptima posición con 5 puntos.

Sporting Cristal vs Huancayo se jugará en el IPD de Huancayo. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Sporting Cristal vs Huancayo se jugará en el IPD de Huancayo. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Sporting Cristal vs Sport Huancayo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 28 de febrero por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. El partido entre celestes y el Rojo Matador se llevará a cabo en el estadio IPD de Huancayo, a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de L1 Max en territorio peruano. Además, podrás seguirlo por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Los rimenses llegan envalentonados después de eliminar a 2 de Mayo y avanzar a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Por su parte, el equipo de Roberto Mosquera tiene la urgencia de sumar, puesto que solo tienen cuatro unidades en el arranque del campeonato.

lr.pe

Horario del Sporting Cristal vs Sport Huancayo

En suelo peruano, el choque entre Sporting Cristal vs Sport Huancayo por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 arrancará a las 11.00 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 10.00 a. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 11.00 a. m.
  • Bolivia y Venezuela: 12.00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 1.00 p. m.

lr.pe

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo?

La transmisión por TV del Sporting Cristal vs Sport Huancayo se podrá ver a través de L1 Max en todo el territorio peruano. Este canal es el encargado de pasar todos los partidos de la primera división del fútbol peruano.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo online gratis?

Si deseas ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo gratis, podrás hacerlo a través de la suscripción de L1 Max Plan Full o L1 Max Móvil. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.

Alineaciones Sporting Cristal vs Sport Huancayo: posibles formaciones

Paulo Autuori guardará a 5 jugadores pensando en el partido de ida ante Carabobo por la Copa Libertadores: Felipe Vizeu, Yoshimar Yotún, Cristiano da Silva, Martín Távara y Miguel Araujo.

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Juan Cruz González, Alejandro Pósito, Fabrizio Lora, Rafael Lutiger; Catriel Cabellos, Cristian Benavente, Christofer Gonzales; Santiago González, Ian Wisdom y Luis Iberico.
  • Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Jimmy Valoyes, Marcelo Gaona, Jean Franco Falconi, Axel Chávez; Ricardo Salcedo, Edu Villar; Javier Sanguinetti, Isaís Luján; Jeremy Canela y Yorleys Mena.

Pronósticos Sporting Cristal vs Sport Huancayo

Debido a su localía, Sport Huancayo es ligeramente favorito para llevarse el triunfo en las casas de apuestas. A continuación, conoce las cuotas.

  • Betsson: gana Sport Huancayo (2.00), empate (3.35), gana Sporting Cristal (3.60)
  • Betano: gana Sport Huancayo (2.10), empate (3.55), gana Sporting Cristal (3.75)
  • Bet365: gana Sport Huancayo (2.00), empate (3.40), gana Sporting Cristal (3.30)
  • 1XBet: gana Sport Huancayo (2.04), empate (3.36), gana Sporting Cristal (3.51)
  • Coolbet: gana Sport Huancayo (2.11), empate (3.30), gana Sporting Cristal (3.40)
  • Doradobet: gana Sport Huancayo (2.12), empate (3.50), gana Sporting Cristal (3.66)
