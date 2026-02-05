HOYSuscripcion LR Focus

Denuncian cobro de hasta S/30 por espacios en filas para trámites en Reniec de Independencia

Usuarios denuncian que son acosados e intimidados por personas que controlan de forma informal las colas en los exteriores del local, quienes se aprovechan de la alta demanda por trámites de DNI y de la falta de supervisión permanente.

Usuarios del Reniec de Independencia denuncian acoso en colas
Usuarios del Reniec de Independencia denuncian acoso en colas | Silvana Quiñonez/LR

Además de la incomodidad que generan las largas esperas para gestionar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en la sede del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) del distrito de Independencia, los clientes también deben lidiar con el acoso de individuos que, de manera informal, venden puestos preferenciales en las filas a cambio de dinero.

Una ciudadana detalló a La República que, en los alrededores de la sede ubicada en la calle Los Andes 486, se estarían exigiendo entre S/20 y S/30 por cada espacio en la línea, dependiendo de la proximidad del puesto.

Las largas esperas para gestionar el DNI en la sede del Reniec de Independencia se complican con la venta informal de puestos preferenciales. Foto: LR

Venta de colas y control informal del acceso

Según los testimonios obtenidos, algunas personas madrugan para ocupar los primeros lugares y luego los venden a otros usuarios que recién llegan, debido a la alta demanda que suele registrar esta sede del Reniec.

Esta práctica irregular se lleva a cabo en áreas públicas y ha generado un circuito paralelo que complica el acceso normal y ordenado a los trámites de identidad. Los adultos mayores, madres con niños y personas sin recursos adicionales son los principales afectados, ya que deben esperar por varias horas bajo el intenso sol del verano.

Presiones y amenazas contra los usuarios

Una ciudadana relató que, mientras esperaba su turno, observó cómo algunas personas se acercaban a los que recién llegaban para ofrecerles lugares más cercanos en la fila. “Si deseas ir adelante, te cuesta 30 soles, y si prefieres uno en la mitad, te sale 20 soles”, contó la denunciante, quien prefirió mantener su anonimato por temor a represalias.

Según su testimonio, estos individuos no solo insisten continuamente, sino que también intimidan y presionan a los solicitantes, obligándolos a retroceder en la fila para poder vender de manera ilegal los primeros espacios.

Una práctica que persiste desde hace años

Otro ciudadano señaló que esta situación no es un hecho aislado y ocurre todos los días desde hace varios años. Mencionó que algunos han intentado grabar los ofrecimientos para denunciar la irregularidad, pero solo han recibido amenazas, por lo que piden una mayor presencia de las autoridades y una supervisión constante en los alrededores del local.

Los usuarios alertan que esta modalidad provoca desorden, desigualdad y una sensación de inseguridad, especialmente durante los días de mayor afluencia.

Advierten presencia de mafias de extorsionadores

Respecto a este problema, la jefa del Reniec, Carmen Velarde, denunció a principios de este mes que el mismo personal de la institución está siendo víctima de mafias extorsionadoras relacionadas con el control de las colas.

Según explicó, estas amenazas comenzaron después de la implementación del reparto de boletos de ingreso, una medida destinada a evitar el comercio ilegal de espacios. En este sentido, la titular reveló que existen informes de bandas criminales que, en días de gran demanda, cobraban entre S/40 y S/70 a las personas para permitirles acceder a los trámites.

Ante esta situación, los usuarios exigen una intervención urgente de la Policía Nacional y de las autoridades pertinentes para garantizar el orden y la seguridad en los alrededores del Reniec de Independencia. Señalan que la falta de control ha permitido que estas prácticas irregulares se normalicen, afectando el acceso justo a los trámites de identidad y exponiendo a los ciudadanos a amenazas y actos de intimidación.

