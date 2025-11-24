HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Sociedad

Municipalidades entregarán DNI electrónico gratis en estos distritos el 26 de noviembre: así puedes realizar el trámite

Conoce aquí cuáles son las municipalidades del Perú que entregarán de manera gratuita el DNI electrónico este miércoles 26 de noviembre. La iniciativa, impulsada por la Reniec, busca reducir las brechas de acceso a la identificación en las poblaciones más vulnerables.

Municipalidades de algunas regiones del Perú entregarán el DNI electrónico de manera gratuita.
Municipalidades de algunas regiones del Perú entregarán el DNI electrónico de manera gratuita. | Foto: Composición LR/ Difusión

Las municipalidades de algunas regiones del Perú entregarán de manera gratuita el Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico este miércoles 26 de noviembre. Esta iniciativa es impulsada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Las personas beneficiadas por esta iniciativa serán adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, integrantes de comunidades indígenas y personas con discapacidad. En el caso de menores de edad, deberán acudir acompañadas de sus madres, padres o tutores para realizar el trámite.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

lr.pe

Las municipalidades distritales donde el trámite del DNI electrónico es gratis este 26 de noviembre

Lima

La Municipalidad Distrital de Mala, en Cañete, Lima, entregará de manera gratuita el DNI electrónico no solo el 26 de noviembre, sino también el 27. La jornada está dirigida exclusivamente a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, así como a personas adultas mayores de 60 años. Es importante destacar que los cupos son limitados, por lo que se recomienda a las y los asistentes acudir con anticipación. La atención será de 9.00 a. m. a 5.00 p. m. en las instalaciones del municipio.

Además de la entrega del DNI electrónico, estarán disponibles servicios como la toma de fotografías gratuita, la actualización de datos, la inscripción y la renovación del documento. Para realizar el trámite, puedes ingresar al siguiente link que se ubica en página de Facebook.

Ica

La Municipalidad Distrital de Independencia, ubicada en la provincia de Pisco, Ica, también realizará la campaña del DNI electrónico gratuito este 26 de noviembre. Para ello, deberán acudir al Salón de Actos de dicho municipio desde las 9 a.m. hasta las 3:00 p.m. Aquí también acuden ciudadanos de todas las edades para el trámite. Si vas a cambiar de domicilio, debes llevar tu recibo de luz o agua. En el caso de mayores, deben llevar su DNI físico o copia/foto por ambos lados.

Las campañas de DNI electrónico de las municipalidades de Mala e Independencia en Ica. Foto: Composición LR/ Facebook

Las campañas de DNI electrónico de las municipalidades de Mala e Independencia en Ica. Foto: Composición LR/ Facebook

PUEDES VER: Minedu confirma el fin de las clases escolares 2025: ¿cuando es el cierre del año escolar, según calendario oficial?

lr.pe

¿Desde cuándo se emite el DNI electrónico?

El DNI electrónico comenzó a emitirse en el Perú en julio de 2013, incorporando un chip para la autenticación digital y marcando el inicio de la modernización de la identificación ciudadana. En los años siguientes, RENIEC emitió normas para fortalecer su implementación y expandió progresivamente su uso. A partir de 2020 se impulsó su masificación, lo que incrementó notablemente la cantidad de documentos entregados y permitió que más servicios estatales migraran hacia procesos digitales seguros.

En 2025 se lanzó el DNI electrónico 3.0, fabricado en policarbonato, con 64 elementos de seguridad, chip criptográfico mejorado y código QR único. Desde agosto de ese año, RENIEC emite únicamente esta versión, aunque los DNI azul y amarillo siguen siendo válidos hasta su vencimiento. El objetivo principal del nuevo modelo es consolidar la identidad digital, habilitar servicios como el voto electrónico y avanzar hacia un sistema totalmente integrado en el futuro.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Reniec confirma que a partir de esta edad ya no es necesario llevar la fotografía impresa para tramitar el DNI en Perú 2025

Reniec confirma que a partir de esta edad ya no es necesario llevar la fotografía impresa para tramitar el DNI en Perú 2025

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo deuda en la Sunat solo con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo deuda en la Sunat solo con mi DNI?

LEER MÁS
Peruanos ya pueden renovar el DNI azul caduco por el electrónico sin ir a una agencia de Reniec: conoce cómo realizar el trámite

Peruanos ya pueden renovar el DNI azul caduco por el electrónico sin ir a una agencia de Reniec: conoce cómo realizar el trámite

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hombre muere tras quedarse dormido en la pista y ser atropellado por miniván en San Martín de Porres

Hombre muere tras quedarse dormido en la pista y ser atropellado por miniván en San Martín de Porres

LEER MÁS
Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

LEER MÁS
Reniec confirma que a partir de esta edad ya no es necesario llevar la fotografía impresa para tramitar el DNI en Perú 2025

Reniec confirma que a partir de esta edad ya no es necesario llevar la fotografía impresa para tramitar el DNI en Perú 2025

LEER MÁS
ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

LEER MÁS
Gremios anuncian que no habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre y evalúan fechas para medida

Gremios anuncian que no habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre y evalúan fechas para medida

LEER MÁS
Balean combi de los ‘Rojitos’ llena de pasajeros en SJM: dos personas quedaron gravemente heridas

Balean combi de los ‘Rojitos’ llena de pasajeros en SJM: dos personas quedaron gravemente heridas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Sociedad

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025