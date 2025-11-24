Las municipalidades de algunas regiones del Perú entregarán de manera gratuita el Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico este miércoles 26 de noviembre. Esta iniciativa es impulsada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Las personas beneficiadas por esta iniciativa serán adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, integrantes de comunidades indígenas y personas con discapacidad. En el caso de menores de edad, deberán acudir acompañadas de sus madres, padres o tutores para realizar el trámite.

Las municipalidades distritales donde el trámite del DNI electrónico es gratis este 26 de noviembre

Lima

La Municipalidad Distrital de Mala, en Cañete, Lima, entregará de manera gratuita el DNI electrónico no solo el 26 de noviembre, sino también el 27. La jornada está dirigida exclusivamente a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, así como a personas adultas mayores de 60 años. Es importante destacar que los cupos son limitados, por lo que se recomienda a las y los asistentes acudir con anticipación. La atención será de 9.00 a. m. a 5.00 p. m. en las instalaciones del municipio.

Además de la entrega del DNI electrónico, estarán disponibles servicios como la toma de fotografías gratuita, la actualización de datos, la inscripción y la renovación del documento. Para realizar el trámite, puedes ingresar al siguiente link que se ubica en página de Facebook.

Ica

La Municipalidad Distrital de Independencia, ubicada en la provincia de Pisco, Ica, también realizará la campaña del DNI electrónico gratuito este 26 de noviembre. Para ello, deberán acudir al Salón de Actos de dicho municipio desde las 9 a.m. hasta las 3:00 p.m. Aquí también acuden ciudadanos de todas las edades para el trámite. Si vas a cambiar de domicilio, debes llevar tu recibo de luz o agua. En el caso de mayores, deben llevar su DNI físico o copia/foto por ambos lados.

Las campañas de DNI electrónico de las municipalidades de Mala e Independencia en Ica. Foto: Composición LR/ Facebook

¿Desde cuándo se emite el DNI electrónico?

El DNI electrónico comenzó a emitirse en el Perú en julio de 2013, incorporando un chip para la autenticación digital y marcando el inicio de la modernización de la identificación ciudadana. En los años siguientes, RENIEC emitió normas para fortalecer su implementación y expandió progresivamente su uso. A partir de 2020 se impulsó su masificación, lo que incrementó notablemente la cantidad de documentos entregados y permitió que más servicios estatales migraran hacia procesos digitales seguros.

En 2025 se lanzó el DNI electrónico 3.0, fabricado en policarbonato, con 64 elementos de seguridad, chip criptográfico mejorado y código QR único. Desde agosto de ese año, RENIEC emite únicamente esta versión, aunque los DNI azul y amarillo siguen siendo válidos hasta su vencimiento. El objetivo principal del nuevo modelo es consolidar la identidad digital, habilitar servicios como el voto electrónico y avanzar hacia un sistema totalmente integrado en el futuro.

