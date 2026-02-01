La campaña de DNI electrónico gratis está dirigida a niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Se recomienda asistir temprano debido a cupos limitados. | Foto: Andina

En distintos distritos de Lima Metropolitana, durante los primeros meses del año, se vienen desarrollando campañas orientadas a facilitar el acceso a documentos de identidad, especialmente para poblaciones priorizadas. Estas iniciativas buscan acercar los servicios registrales a la ciudadanía mediante jornadas descentralizadas y de atención directa.

En ese contexto, municipalidades y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) vienen coordinando acciones para la emisión y renovación del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe), permitiendo que diversos grupos accedan a este trámite sin costo durante un periodo determinado.

¿Dónde sacar el DNI electrónico GRATIS en febrero 2026? Conoce los lugares habilitados

Durante febrero de 2026 continúa vigente una campaña de emisión gratuita del DNI electrónico, la cual se inició el 7 de enero y se desarrolla a lo largo de los meses de enero y febrero. La atención se realiza en horarios establecidos, comprendidos entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., según lo indicado en la información difundida por las entidades organizadoras.

Uno de los puntos habilitados para esta campaña es el Palacio Municipal del distrito de Comas, donde se vienen realizando atenciones diarias con cupos limitados.

Asimismo, en el distrito de San Juan de Lurigancho se desarrolla una campaña similar, dirigida a los mismos grupos priorizados, con atenciones durante enero y febrero. En ambos casos, las jornadas se realizan en coordinación con el Reniec, entidad encargada del registro y emisión del documento.

Para acceder al servicio, se solicita que los ciudadanos acudan con la documentación requerida según el tipo de trámite. En el caso de renovación o duplicado, se debe presentar el DNI anterior o, de ser necesario, una copia del documento o la partida de nacimiento. Para la actualización de domicilio, se solicita un recibo de servicios básicos.

¿Quiénes pueden acceder al DNI gratuito en febrero?

La campaña de DNI electrónico gratuito está dirigida a grupos específicos de la población. Entre ellos se encuentran niñas y niños de 0 a 11 años, adolescentes de 12 a 16 años y personas adultas mayores de 60 años o más. También se incluye a personas con discapacidad, quienes deben presentar la documentación correspondiente que acredite su condición.

En el caso de los menores de edad, es obligatorio que asistan acompañados por su padre, madre o tutor legal durante todo el proceso de atención. Esta disposición permite garantizar la correcta validación de datos y el consentimiento para la emisión del documento.

Las personas con discapacidad deben presentar, además, una copia del carné emitido por el Conadis, requisito indispensable para acceder al beneficio gratuito dentro de la campaña. Para todos los casos, se recomienda acudir con anticipación, debido a que las atenciones se realizan por número limitado de cupos diarios.

