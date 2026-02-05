El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) tiene una nueva convocatoria de trabajo para personas con grado académico técnico, secundaria completa, bachilleres, egresados y más en todo el Perú, incluyendo regiones como Lima, Arequipa, Cusco, Áncash y otras. Para esta nueva oportunidad laboral, los sueldos van desde los S/2,700.

Es importante destacar que esta convocatoria de trabajo está bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios, conocido como CAS.

¿Cuáles son las vacantes que ofrece el Reniec en esta oferta de trabajo en 2026?

El Reniec brinda en esta convocatoria de trabajo unas 400 vacantes laborales para diferentes puestos en sus diferentes oficinas registrales del Perú.

Revisa aquí algunas de las vacantes disponibles de acuerdo a cada sede u oficina registral.

Chofer (Amazonas) S/2.700

Chofer (Arequipa) S/2.700

Chofer (Huánuco) S/2.700

Chofer (Loreto) S/2.700

Asistente registral (Amazonas) S/2.700

Asistente registral (Cajamarca) S/2.700

Asistente registral (Pasco) S/2.700

Asistente registral (Arequipa) S/2.700

Asistente registral (Ucayali) S/2.700

Asistente registral (Huánuco) S/2.700

Asistente registral (Piura) S/2.700

Asistente registral (Cusco) S/2.700

Asistente registral (Puno) S/2.700

Asistente registral (Ica) S/2.700

Asistente administrativo (Ica) S/3.000

Analista de contrataciones menores (Lima) S/6.000

Especialista en capacitación (Lima) S/6.500

Revisa AQUÍ la lista completa en la sección 'Convocatoria CAS'.

Oportunidad laboral en Reniec. Foto: difusión

Cómo postular a la convocatoria laboral del Reniec en febrero 2026

Si estás interesado en postular a las vacantes laborales ofrecidas por el Reniec, deberás tener en cuenta que la inscripción se llevará a cabo hasta el martes 17 de febrero.

La inscripción y registro de postulantes se realizará a través de una ficha de postulación que deberá contener las declaraciones juradas y documentos sustentatorios, según el número de convocatoria CAS. Para revisar de forma más detallada, deberás ingresar al puesto deseado y revisar las bases en la página oficial del Reniec.



