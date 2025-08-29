HOYSuscripcion LR Focus

Reniec dejará de emitir DNI azul y amarillo
Sociedad

Reniec solo emitirá DNI eléctrónico: guía completa para obtenerlo y qué pasa si aún tienes el DNI azul vigente

El Reniec dejó de emitir los DNI azul y amarillo tras 28 años de uso en el Perú. Desde ahora solo se tramita el DNI electrónico 3.0; por ello, es importante que conozcas qué pasará si aún tienes este documento vigente.

Durante casi tres décadas, los peruanos estuvieron acostumbrados a portar el clásico DNI azul en el caso de los adultos, y el amarillo para los menores de edad. Sin embargo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) decidió cerrar esta etapa y avanzar hacia un modelo digital más seguro y moderno: el DNI electrónico 3.0.

Este cambio generó dudas en muchos ciudadanos en el Perú que aún conservan sus documentos físicos. La principal interrogante es qué ocurrirá con quienes poseen el DNI azul o amarillo con fecha vigente. Reniec ha aclarado que, aunque ya no se imprimen, estos documentos seguirán teniendo validez hasta el día en que caduquen, sin necesidad de hacer trámites extraordinarios o reemplazos inmediatos.

¡Adiós al DNI amarillo y azul! Reniec dispone emisión exclusiva de documento electrónico en todo el Perú

La vigencia de los documentos anteriores (DNI azul y amarillo)

El organismo encargado de la identificación en el Perú explicó que los DNI emitidos en su formato anterior continuarán siendo aceptados en trámites civiles, procesos electorales, gestiones bancarias y cualquier otra diligencia oficial. En otras palabras, no pierden vigencia automáticamente por el simple hecho de que ya no se fabriquen.

Incluso, Reniec ha indicado que las personas que tramitaron un DNI azul o amarillo antes del cambio y todavía no lo han recogido podrán hacerlo sin problemas. La jefa de la institución, Carmen Velarde, detalló que los plásticos entregados en años pasados se mantienen válidos hasta el fin de su periodo de caducidad, lo que garantiza una transición gradual hacia el sistema digital.

Aprueban masificación del DNI electrónico en todo el Perú: cuáles son los costos y hasta cuándo aplica la campaña, según Reniec

Las características del DNI electrónico 3.0: ¿Cómo obtener el documento?

El nuevo documento de identidad incorpora elementos tecnológicos que marcan la diferencia frente a los anteriores. El DNI electrónico 3.0 está elaborado en policarbonato, incluye un chip criptográfico que protege los datos personales y cuenta con un código QR que permite verificar la identidad de forma rápida en medios digitales y presenciales.

En materia de seguridad, este modelo ofrece 64 medidas de protección, cuadruplicando las que contenía la versión 2.0. Además, Reniec ha dispuesto que hasta el 31 de diciembre de 2025 el costo del trámite sea el mismo que tenían los formatos tradicionales: 30 soles para mayores de edad y 16 soles para menores. De esta manera, se busca incentivar la migración progresiva hacia la nueva identificación digital sin generar una carga económica adicional para los ciudadanos.

