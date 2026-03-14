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¿Quiénes son los favoritos para ganar el Oscar? Chalamet, DiCaprio, Jessie Buckley y otros candidatos que podrían recibir el premio de la Academia

La 98ª edición de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026. Una de las categorías más reñidas es el de Mejor Actor, en la que compiten los protagonistas de 'Sinners', 'Una batalla tras otra' y 'Marty supreme'.

'Una batalla tras otras' y 'Sinners' son las favoritas en la categoría de Mejor Película Foto: Composición
'Una batalla tras otras' y 'Sinners' son las favoritas en la categoría de Mejor Película Foto: Composición | Difusión

Cada vez falta menos para la edición 98 de los Premios Óscar 2026, uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica. La ceremonia se realizará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde actores, directores y productores competirán por la estatuilla dorada que puede marcar un antes y un después en sus carreras.

Entre las películas con más nominaciones destaca ‘Sinners’, dirigida por Ryan Coogler, que hizo historia al alcanzar 16 candidaturas. Le siguen ‘Una batalla tras otras’ con 13 nominaciones, ‘Frankenstein’ y ‘Marty Supreme’ con nueve cada una, mientras que ‘Hamnet’ obtuvo ocho. Este grupo lidera las apuestas para dominar la noche más importante del cine.

PUEDES VER: Premios Oscar 2026: fecha, horarios, canales de tv y streaming dónde ver la ceremonia en vivo en Perú, Estados Unidos, México, España y otros países

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¿Quién podría ganar el Oscar a Mejor Actor?

En la categoría de Mejor Actor, la competencia se perfila como una de las más reñidas. Entre los principales candidatos destacan Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet.

Durante gran parte de la temporada de premios, Chalamet era considerado el favorito por su trabajo en ‘Marty Supreme’, incluso podría haberlo convertido en uno de los actores más jóvenes en ganar la estatuilla máxima del cine. Sin embargo, la controversia generada por sus declaraciones sobre el ballet y la ópera - además del escándalo que rodea al director del filme - parece haber ayudado a que la estatuilla dorada se le escape de las manos por tercera oportunidad. 

Asimismo, Michael B. Jordan tomó impulso tras su victoria en los Screen Actors Guild Awards, un galardón clave porque los actores conforman el bloque más numeroso dentro de los votantes de la Academia. No obstante, el brasileño Wagner Moura también aparece como un fuerte contendiente tras ganar en el Festival de Cannes y los Golden Globe Awards por su actuación en ‘El agente secreto’.

PUEDES VER: Premios Oscar 2026: dónde ver las películas nominadas al máximo galardón del séptimo arte

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¿Jessie Buckley lidera la carrera al Oscar a Mejor Actriz?

En la categoría de Mejor Actriz, la favorita indiscutible parece ser Jessie Buckley por su interpretación en ‘Hamnet’. La actuación de la actriz irlandesa fue ampliamente elogiada por la crítica y por la industria.

El crítico David Fear, de Rolling Stone, señaló que su trabajo “será recordado durante años”. Además, Buckley ha dominado la temporada de premios al ganar el Golden Globe Awards, el BAFTA Awards, los Screen Actors Guild Awards y los Critics Choice Awards, lo que la posiciona como la principal candidata a llevarse el Oscar.

Mejor Película: la pelea entre ‘Sinners’ y ‘Una batalla tras otras’

En la categoría principal, ‘Sinners’ parte con ventaja al convertirse en la película más nominada del año. Sin embargo, su principal rival sería ‘Una batalla tras otras’, dirigida por Paul Thomas Anderson, que también ha acumulado importantes reconocimientos durante la temporada.

La cinta ganó premios clave como los del Producers Guild of America, el Directors Guild of America, además de los BAFTA Awards y los Golden Globe Awards, galardones que históricamente han anticipado al ganador del Oscar a Mejor Película.


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