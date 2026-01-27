Instituciones y organizaciones se suman y exigen la ejecución de la Nueva Carretera Central

Diversos gobiernos regionales, instituciones públicas y privadas, la Comisión Multisectorial Junín para la Nueva Carretera Central, organizaciones sindicales, frentes de defensa, comunidades campesinas, asociaciones y representantes de la sociedad civil se han sumado de manera firme y unitaria para exigir al Gobierno Central la ejecución inmediata y sin postergaciones de la Nueva Carretera Central, proyecto estratégico de alcance nacional.

Los gobernadores regionales de Junín, Huancavelica, Ucayali, Ayacucho, Huánuco, Pasco y Lima, reafirmaron su defensa de esta megaobra indispensable para el desarrollo económico, social y productivo del país, que beneficiará directamente a millones de ciudadanos y fortalecerá la conectividad del centro del país.

Las autoridades y organizaciones expresaron su profunda preocupación por la limitada asignación presupuestal del Ejecutivo, que no guarda relación con la envergadura del proyecto, cuyo costo supera los 24 mil millones de soles. La asignación de menos de 200 millones de soles pone en riesgo el inicio real de la obra, retrasa su ejecución y genera incertidumbre.

En ese sentido, exigieron la asignación inmediata del presupuesto necesario, así como el aseguramiento del financiamiento multianual para el periodo 2026–2031. Asimismo, demandaron el cumplimiento estricto del contrato de Gobierno a Gobierno (G2G) suscrito entre el Perú y Francia, respetando los plazos, los estándares técnicos y la calidad de la obra.

De igual forma, solicitaron la convocatoria urgente de una mesa de trabajo de alto nivel, con la participación del Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los gobiernos regionales, la Comisión Multisectorial y la sociedad civil organizada.

Finalmente, respecto al comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas del 25 de enero, en el que se anuncia una posible renegociación del contrato de la Nueva Carretera Central, advirtieron que cualquier decisión que implique dilación o paralización del proyecto resulta inaceptable, al afectar directamente el desarrollo y la integración de millones de peruanos.

Dato

Los diversos frentes anunciaron acciones pacíficas y democráticas junto a la sociedad civil, hasta lograr compromisos concretos que garanticen la ejecución plena y oportuna de la Nueva Carretera Central.