HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Toda la verdad sobre Keiko Fujimori | Arde Troya con Juliana Oxenford

Notas de Prensa

Instituciones y organizaciones se suman y exigen la ejecución de la Nueva Carretera Central

Gobernadores regionales, exautoridades, Comisión Multisectorial, gremios, organizaciones sociales y sociedad civil demandan presupuesto suficiente y rechazan cualquier postergación del proyecto.

Los gobernadores de Junín, Huancavelica, Ucayali, Ayacucho, Huánuco, Pasco y Lima destacan su importancia. Fuente: Difusión.
Los gobernadores de Junín, Huancavelica, Ucayali, Ayacucho, Huánuco, Pasco y Lima destacan su importancia. Fuente: Difusión.

Diversos gobiernos regionales, instituciones públicas y privadas, la Comisión Multisectorial Junín para la Nueva Carretera Central, organizaciones sindicales, frentes de defensa, comunidades campesinas, asociaciones y representantes de la sociedad civil se han sumado de manera firme y unitaria para exigir al Gobierno Central la ejecución inmediata y sin postergaciones de la Nueva Carretera Central, proyecto estratégico de alcance nacional.

Los gobernadores regionales de Junín, Huancavelica, Ucayali, Ayacucho, Huánuco, Pasco y Lima, reafirmaron su defensa de esta megaobra indispensable para el desarrollo económico, social y productivo del país, que beneficiará directamente a millones de ciudadanos y fortalecerá la conectividad del centro del país.

Las autoridades y organizaciones expresaron su profunda preocupación por la limitada asignación presupuestal del Ejecutivo, que no guarda relación con la envergadura del proyecto, cuyo costo supera los 24 mil millones de soles. La asignación de menos de 200 millones de soles pone en riesgo el inicio real de la obra, retrasa su ejecución y genera incertidumbre.

En ese sentido, exigieron la asignación inmediata del presupuesto necesario, así como el aseguramiento del financiamiento multianual para el periodo 2026–2031. Asimismo, demandaron el cumplimiento estricto del contrato de Gobierno a Gobierno (G2G) suscrito entre el Perú y Francia, respetando los plazos, los estándares técnicos y la calidad de la obra.

De igual forma, solicitaron la convocatoria urgente de una mesa de trabajo de alto nivel, con la participación del Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los gobiernos regionales, la Comisión Multisectorial y la sociedad civil organizada.

Finalmente, respecto al comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas del 25 de enero, en el que se anuncia una posible renegociación del contrato de la Nueva Carretera Central, advirtieron que cualquier decisión que implique dilación o paralización del proyecto resulta inaceptable, al afectar directamente el desarrollo y la integración de millones de peruanos.

Dato

Los diversos frentes anunciaron acciones pacíficas y democráticas junto a la sociedad civil, hasta lograr compromisos concretos que garanticen la ejecución plena y oportuna de la Nueva Carretera Central.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

LEER MÁS
Condenan a 15 años a Deisi Palomino, expareja del camarada Artemio

Condenan a 15 años a Deisi Palomino, expareja del camarada Artemio

LEER MÁS
Revelan imágenes de la fuga de interno sentenciado por abuso sexual en penal de Huánuco: no hubo vigilancia

Revelan imágenes de la fuga de interno sentenciado por abuso sexual en penal de Huánuco: no hubo vigilancia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Retos de sostenibilidad: ¿están listas las empresas peruanas?

Retos de sostenibilidad: ¿están listas las empresas peruanas?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan en Bolivia a conviviente de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida banda Los Pulpos

Precios en mercados HOY 27 de enero: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Juan Acevedo: "Siempre he sido un apasionado de mi vocación"

Notas de Prensa

Exfutbolista español Gustavo Souto visitó Piura para firma de convenio y conversatorio sobre liderazgo y formación

Alejandra De América y Luthy Del Perú Custodio Hernández juramentan como Legionarios Cáceristas en Chiclayo

El regreso al bosque: dos macheteros retornan a la vida silvestre en la Selva Central

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025