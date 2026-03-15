Un agente de seguridad del Poder Judicial fue asesinado a balazos en el distrito del Rímac luego de ser interceptado por sicarios que se desplazaban en una motocicleta. El crimen ocurrió alrededor de las 9.00 p. m. del sábado 14 de marzo.

El occiso fue identificado como Daniel Pinillos Caballero, de 40 años. De acuerdo con el testimonio de su hermano, los atacantes lo sorprendieron en la calle y le dispararon varias veces, dejándolo sin posibilidad de defenderse, pese a que portaba un arma.

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Ataque en plena calle

Según se pudo conocer, en la zona se escucharon al menos cinco disparos durante el ataque. Dos de los proyectiles impactaron en la cabeza de Pinillos Caballero. De acuerdo con información preliminar, los sicarios lo interceptaron cuando caminaba por el cruce de la avenida Felipe Arancibia con la calle Los Molinos.

El familiar de la víctima narró cómo ocurrieron los hechos y aseguró que el ataque fue repentino. “Hoy no solamente sufre mi familia, sufren los vecinos del Rímac, que están hartos de estos actos criminales. Él salió a comprar y, de pronto, de un momento a otro, apareció un sicario y le disparó cinco veces y luego recogió a una persona más adelante”, declaró para América TV. De acuerdo con la familia, no habría recibido amenazas previas.

Trabajó cinco años en el Poder Judicial

Pinillos tenía más de cinco años trabajando como agente de seguridad en el Estado. Asimismo, se encontraba comprometido con la seguridad de su comunidad en una junta vecinal integrada por ciudadanos que se organizaron para mejorar la seguridad en el distrito. “Los integrantes se juntaron por iniciativa ciudadana”, señaló su hermano.

Tras el asesinato, los atacantes se habrían llevado el arma que la víctima portaba. “Hemos encontrado solo la funda”, agregó el familiar.

El asesinato ha generado indignación entre los vecinos de la zona, quienes exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva para identificar y capturar a los responsables.

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