HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

Premios Oscar 2026: fecha, horarios, canales de tv y streaming dónde ver la ceremonia en vivo en Perú, Estados Unidos, México, España y otros países

La 98ª edición de los Premios Oscar 2026 se transmitirá por televisión y streaming. Conoce aquí dónde ver la ceremonia en vivo, los horarios y todos los detalles de la gala más esperada del cine.

Los Premios Oscar 2026 también se podrán ver por streaming Foto: Composición LR
Los Premios Oscar 2026 también se podrán ver por streaming Foto: Composición LR

La edición 98 de los Premios Oscar 2026 reunirá a las principales estrellas del cine mundial en una de las noches más esperadas por actores, directores y productores, quienes competirán por alcanzar la estatuilla más prestigiosa del séptimo arte. La gala se celebrará el domingo 15 de marzo en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles. 

Entre las producciones más comentadas de esta temporada destaca 'Sinners', con 16 nominaciones, así como títulos como 'Una batalla tras otra', 'Marty Supreme' y 'Hamnet'. Por segundo año consecutivo, la gran noche del cine será conducida por el comediante estadounidense Conan O'Brien.

PUEDES VER: Premios Oscar 2026: dónde ver las películas nominadas al máximo galardón del séptimo arte

lr.pe

¿Cuándo y dónde se celebran los Premios Oscar 2026?

La gala de los Oscar 2026 se realizará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre, ubicado en el Hollywood Boulevard y Highland Avenue, en el barrio de Hollywood de Los Ángeles, California.

¿A qué hora empiezan los Premios Oscar 2026 en Perú, México, Estados Unidos, España y otros países?

La ceremonia comenzará oficialmente a las 7.00 p. m. del domingo 15 de marzo. 

Horarios de los Premios Oscar 2026 por país:

  • Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 7.00 p. m. 
  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 6.00 p. m.
  • Estados Unidos (hora del Pacífico): 7.00 p. m.
  • Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 7.00 p. m.
  • Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 9.00 p. m.
  • España: 1.00 a. m. del lunes 16 de marzo

La alfombra roja comenzará aproximadamente una hora antes de la ceremonia principal, aproximadamente a las 6.00 p. m. 

PUEDES VER: ‘Una batalla tras otra’, con 13 nominaciones a los premios Oscar 2026, vuelve a los cines peruanos este jueves 22 de enero

lr.pe

¿Dónde ver los Premios Oscar 2026 en vivo por TV?

En América Latina, la transmisión televisiva de los Premios Oscar 2026 estará disponible principalmente a través de:

  • TNT: transmitirá la ceremonia con doblaje al español para la audiencia latinoamericana.
  • TNT Series: ofrecerá la señal en idioma original (inglés).
  • En Estados Unidos, la gala será emitida por la cadena ABC, mientras que en México también se podrá seguir mediante TV Azteca.

¿Cómo ver los Premios Oscar 2026 en streaming?

Además de la televisión, la ceremonia podrá seguirse en línea mediante distintas plataformas de streaming según el país.

  • En América Latina, los espectadores podrán verla a través de:
  • HBO Max (o Max): transmisión en vivo para suscriptores.
  • Hulu: opción de streaming disponible en Estados Unidos.

Pueden ver la gala completa desde dispositivos como smart TV, computadoras, tablets o teléfonos móviles. Además, la Academy of Motion Picture Arts and Sciences compartirá clips y momentos destacados en tiempo real a través de sus redes sociales oficiales.

¿Quién será el anfitrión de la ceremonia de los Oscar 2026?

El encargado de conducir la gala más esperada del cine estará a cargo del comediante estadounidense Conan O’Brien.

Además, en la cobertura internacional de la alfombra roja participarán Tamron Hall y Jesse Palmer. Para la transmisión latinoamericana de TNT, el análisis y los comentarios estarán a cargo del periodista de cine Axel Kuschevatzky junto con la conductora Lety Sahagún.

¿Qué artistas actuarán en vivo en los Premios Oscar 2026?

La ceremonia contará con shows en vivo de las canciones nominadas a Mejor Canción Original, como 'I lied to you', perteneciente a la película 'Sinners', que será interpretada por Miles Caton y Raphael Saadiq, acompañados por invitados especiales como Misty Copeland y el legendario guitarrista Buddy Guy.

Otra de las actuaciones confirmadas será 'Golden', del fenómeno mundial 'Las guerreras K-Pop', interpretada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.

¿Quiénes presentarán premios durante la gala de los Premios Oscar 2026?

La Academy of Motion Picture Arts and Sciences confirmó la participación de varias estrellas de Hollywood como presentadores de las distintas categorías.

  • Javier Bardem
  • Adrien Brody
  • Priyanka Chopra Jonas
  • Kieran Culkin
  • Robert Downey Jr.
  • Chris Evans
  • Anne Hathaway
  • Paul Mescal
  • Demi Moore
  • Kumail Nanjiani
  • Gwyneth Paltrow
  • Maya Rudolph
  • Zoe Saldaña





Notas relacionadas
Óscar 2026: 'Marty Supremo', comedia dramática sobre el sueño americano

Óscar 2026: 'Marty Supremo', comedia dramática sobre el sueño americano

LEER MÁS
La razón por la que un Oscar solo puede venderse por 1 dólar

La razón por la que un Oscar solo puede venderse por 1 dólar

LEER MÁS
Óscar 2026: 'Sinners' y Michael B. Jordan suman más premios en la temporada

Óscar 2026: 'Sinners' y Michael B. Jordan suman más premios en la temporada

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Rosario Tijeras' temporada 5: ¿cuándo se estrena y qué se espera?

'Rosario Tijeras' temporada 5: ¿cuándo se estrena y qué se espera?

LEER MÁS
La reina del flow 3: conoce al reparto completo y los nuevos personajes

La reina del flow 3: conoce al reparto completo y los nuevos personajes

LEER MÁS
Netflix anuncia reparto del live action de One Piece: mexicano será Luffy

Netflix anuncia reparto del live action de One Piece: mexicano será Luffy

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

Stetik Laser

Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

PRECIO

S/ 37.80
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Un coloso dormido bajo el océano: el supervolcán submarino que mide casi 5.000 metros y supera 9 veces el tamaño de Lima

Aixa Vigil revela que quiere jugar en Universitario y aclara por qué rechazó ofertas previas: "Siempre prioricé mi trabajo"

‘Majo con Sabor’ impacta al revelar mentira que le dijo exnovio: “Solo me gustan las mujeres”

Cine y series

Inés Ruiz Alvarado: "Las mujeres de la Amazonía están en peligro y al Estado parece no importarle"

Netflix confirma la secuela de ‘Las guerreras K-pop’, la película animada más vista de su historia

Un documental sobre la violencia y la represión contra los pobladores del Valle del Tambo en 2015: “Profundidad de campo” de Renzo Alva

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Al menos dos partidos políticos proponen aplicar aborto terapéutico en casos de violación de menores

Perú respetará "escudo fronterizo" de Chile mientras no impacte la seguridad nacional: gobernador de Tacna pide adoptar medidas

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales Perú 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025