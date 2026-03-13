Los Premios Oscar 2026 también se podrán ver por streaming Foto: Composición LR

Los Premios Oscar 2026 también se podrán ver por streaming Foto: Composición LR

La edición 98 de los Premios Oscar 2026 reunirá a las principales estrellas del cine mundial en una de las noches más esperadas por actores, directores y productores, quienes competirán por alcanzar la estatuilla más prestigiosa del séptimo arte. La gala se celebrará el domingo 15 de marzo en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles.

Entre las producciones más comentadas de esta temporada destaca 'Sinners', con 16 nominaciones, así como títulos como 'Una batalla tras otra', 'Marty Supreme' y 'Hamnet'. Por segundo año consecutivo, la gran noche del cine será conducida por el comediante estadounidense Conan O'Brien.

¿Cuándo y dónde se celebran los Premios Oscar 2026?

La gala de los Oscar 2026 se realizará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre, ubicado en el Hollywood Boulevard y Highland Avenue, en el barrio de Hollywood de Los Ángeles, California.

¿A qué hora empiezan los Premios Oscar 2026 en Perú, México, Estados Unidos, España y otros países?

La ceremonia comenzará oficialmente a las 7.00 p. m. del domingo 15 de marzo.

Horarios de los Premios Oscar 2026 por país:

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 7.00 p. m.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 6.00 p. m.

Estados Unidos (hora del Pacífico): 7.00 p. m.

Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 7.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. del lunes 16 de marzo

La alfombra roja comenzará aproximadamente una hora antes de la ceremonia principal, aproximadamente a las 6.00 p. m.

¿Dónde ver los Premios Oscar 2026 en vivo por TV?

En América Latina, la transmisión televisiva de los Premios Oscar 2026 estará disponible principalmente a través de:

TNT: transmitirá la ceremonia con doblaje al español para la audiencia latinoamericana.

TNT Series: ofrecerá la señal en idioma original (inglés).

En Estados Unidos, la gala será emitida por la cadena ABC, mientras que en México también se podrá seguir mediante TV Azteca.

¿Cómo ver los Premios Oscar 2026 en streaming?

Además de la televisión, la ceremonia podrá seguirse en línea mediante distintas plataformas de streaming según el país.

En América Latina, los espectadores podrán verla a través de:

HBO Max (o Max): transmisión en vivo para suscriptores.

Hulu: opción de streaming disponible en Estados Unidos.

Pueden ver la gala completa desde dispositivos como smart TV, computadoras, tablets o teléfonos móviles. Además, la Academy of Motion Picture Arts and Sciences compartirá clips y momentos destacados en tiempo real a través de sus redes sociales oficiales.

¿Quién será el anfitrión de la ceremonia de los Oscar 2026?

El encargado de conducir la gala más esperada del cine estará a cargo del comediante estadounidense Conan O’Brien.

Además, en la cobertura internacional de la alfombra roja participarán Tamron Hall y Jesse Palmer. Para la transmisión latinoamericana de TNT, el análisis y los comentarios estarán a cargo del periodista de cine Axel Kuschevatzky junto con la conductora Lety Sahagún.

¿Qué artistas actuarán en vivo en los Premios Oscar 2026?

La ceremonia contará con shows en vivo de las canciones nominadas a Mejor Canción Original, como 'I lied to you', perteneciente a la película 'Sinners', que será interpretada por Miles Caton y Raphael Saadiq, acompañados por invitados especiales como Misty Copeland y el legendario guitarrista Buddy Guy.

Otra de las actuaciones confirmadas será 'Golden', del fenómeno mundial 'Las guerreras K-Pop', interpretada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.

¿Quiénes presentarán premios durante la gala de los Premios Oscar 2026?

La Academy of Motion Picture Arts and Sciences confirmó la participación de varias estrellas de Hollywood como presentadores de las distintas categorías.

Javier Bardem

Adrien Brody

Priyanka Chopra Jonas

Kieran Culkin

Robert Downey Jr.

Chris Evans

Anne Hathaway

Paul Mescal

Demi Moore

Kumail Nanjiani

Gwyneth Paltrow

Maya Rudolph

Zoe Saldaña













