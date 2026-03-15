En 15 segundos y a sangre fría, así un sicario mató a un agente de seguridad del Poder Judicial

Agente de seguridad del Poder Judicial fue asesinado por un sicario en el Rímac.

Agente de seguridad del Poder Judicial fue asesinado por un sicario en el Rímac.

El crimen fue cometido con una frialdad poco comprensible. El sicario se acercó por la espalda hasta la avenida Felipe Arancibia con Los Molinos, en el Rímac, y disparó sin detenerse y tras lograr su objetivo: asesinar a un agente de seguridad del Poder Judicial.

Era casi las 10.00 de la noche del sábado. Daniel Eliseo Pinillos Caballero, de 39 años, no atinó a reaccionar. No tuvo tiempo para nada. El asesino a sueldo, en cambio, se apoderó del arma de fuego que portaba la víctima, corrió, se subió a una motocicleta y huyó con su cómplice.

TE RECOMENDAMOS CRISIS MÚLTIPLE EN EL EJECUTIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Quince segundos letales. Cinco disparos y la conmoción por uno de los casi 148 crímenes que han puesto en jaque a las autoridades del sector justicia durante el período del actual presidente de la República, José María Balcázar.

Moradores del lugar donde ocurrió el asesinato dijeron a la policía que Pinillos Caballero habría estado acompañado por Jersi del Águila Tuanama, de 40 años.

PUEDES VER: Alcaldes en zozobra por asesinatos: “No sabemos quién será el próximo”

“El asesino se acercó sigiloso, por la espalda, y le disparó en la cabeza. Luego huyó en una moto con rumbo desconocido”, reveló un estudiante universitario que pasaba por la zona.

La fiscal Deysi Ayala Cáceres analizó el escenario con peritos y agentes de investigación criminal del Rímac. Hallaron cinco casquillos. La Dirincri asegura que la víctima tenía antecedentes por supuesta desobediencia y resistencia a la autoridad, contra la administración pública, lesiones y usurpación agravada.

Sin embargo, los compañeros de Daniel Pinillos Caballero expresaron su profundo pesar y recordaron que el 5 de enero último estuvo resguardando la ratificación de la Sala Penal Especial integrada por los jueces supremos José Neyra Flores (presidente), Iván Guerrero López y Norma Carbajal Chávez.

DOLOR DE EHERMANO

“Hoy mi corazón está destrozado. Asesinaron a mi hermano. No fue solo una víctima más de la violencia; fue un hombre de fe, un hombre que creía en Dios, un hombre trabajador que dedicó su vida al servicio del sistema de justicia en el Poder Judicial”, dijo por su parte, Oscar Pinillos.

Y agregó: Quienes lo conocimos sabemos que Daniel era una persona noble, honesta y comprometida con hacer el bien. Su vida estuvo marcada por el esfuerzo, la rectitud y el deseo de construir un país más justo.

“Un sicario apagó su vida, pero jamás podrá apagar su legado. Su ejemplo, su fe y su amor por la justicia vivirán siempre en nuestros corazones”, dijo, afligido.

“A las autoridades y a todo el país les pido que este crimen no quede en silencio ni en la impunidad. Mi hermano merece justicia. Ninguna familia debería pasar por un dolor como este”, subrayó finalmente.

NADA FRENE LOS CRÍMENES

El analista de datos, Juan Carbajal sostiene que la tendencia al alza de homicidios persiste en el gobierno actual. Explicó que hace dos semanas el promedio diario era de 5.7 pero el 12 de marzo se incrementó a 6.4, siendo la más alta que cualquier gobierno anterior.

PUEDES VER:Banda ‘La Nueva Federación’ asesinó a dos transportistas en el Cercado de Lima

“Entre el 18 de febrero y el 12 de marzo, y de acuerdo al Sinadef, se han registrado (y aún con registros por actualizar) 148 homicidios, de los cuales 103 han sido ocasionados por proyectil de armas de fuego”, explicó el especialista en su cuenta de X (antes Twitter).

A partir de una nueva escalada de violencia, extorsiones y asesinos, el gobierno aprobó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028 (D.S. N° 001-2026-IN) para reducir delitos violentos. La estrategia fortalece la inteligencia policial y la desarticulación de las fuentes de financiamiento criminal.

Además, las Fuerzas Armadas fueron facultadas para otorgar asistencia en las operaciones de seguridad a la Policía Nacional.

No obstante, las extorsiones y asesinatos contra transportistas continúan imparables, sobre todo en Lima y Callao. De esta manera, el sicariato sigue sumando víctimas.