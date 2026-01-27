Nueva autopista en Lima casi lista: reducirá tiempo entre 4 distritos y despejará la Carretera Central

La nueva vía conectará Ate y Lurigancho-Chosica, optimizando el tráfico diario al ofrecer una alternativa a la congestionada Carretera Central. | Foto: Andina/EMAPE/Composición LR

La amplicación de la autopista Ramiro Prialé avanza a su fase final, en la que incluye la incorporación de un nuevo tramo de 3 kilómetros que permitirá mejorar la circulación vehicular en Lima Este. La inversión, que se ejecutó bajo la administración municipal, buscará optimizar la conectividad entre distritos con alta demanda de tránsito diario, especialmente en hora punta.

La habilitación de este tramo final se viene realizando tras culminarse trabajos de infraestructura vial, seguridad y drenaje, quedando prevista su apertura al tránsito en el corto plazo. La vía se consolida como una alternativa directa frente a la Carretera Central, una de las arterias con mayor nivel de congestión en la capital.

Tramo ampliado de la autopista Carretera Central: características técnicas, extensión y distritos conectados

El nuevo segmento de la autopista Ramiro Prialé se extiende a lo largo de 3 kilómetros, comprendiendo el tramo entre la calle Lateral Pesca y el puente Los Girasoles de Huampaní. La intervención permite completar un corredor continuo desde la Vía de Evitamiento hasta Lurigancho-Chosica, facilitando el desplazamiento entre Ate, Chaclacayo y sectores urbanos de Lima Este como Carapongo y Ñaña.

La vía cuenta con doble carril en ambos sentidos y un ancho total aproximado de 9,2 metros, permitiendo un flujo vehicular más ordenado. Para su ejecución, se retiraron más de 22 mil metros cúbicos de material no apto, procediéndose luego a la colocación de más de 6 mil metros cúbicos de carpeta asfáltica.

En materia de seguridad vial, el tramo incorpora guardavías a lo largo de ambos sentidos, señalización vertical y demarcación horizontal, incluyendo marcas de reducción de velocidad. Asimismo, se construyeron estructuras de drenaje como sifones y pases de agua, orientadas al control de escorrentías y a la preservación de la infraestructura frente a lluvias estacionales.

Obras complementarias hacia el puente Morón: ampliación adicional y rehabilitación en ejecución

De manera paralela, se viene ejecutando una ampliación adicional de medio kilómetro aproximadamente que permitirá extender la autopista hasta el puente Morón. Este punto resulta estratégico para reforzar la continuidad vial y mejorar la conexión con otros ejes de circulación en Lima Este. El puente Morón se encuentra en proceso de rehabilitación, lo que permitirá integrar este nuevo tramo a una red vial más eficiente.

