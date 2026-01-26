HOYSuscripcion LR Focus

Cierran temporalmente Puente Morón y acceso a la Carretera Central por mejoras infraestructurales

La medida durará hasta el 14 de febrero y las obras incluyen pavimentación asfáltica, construcción de sardineles y veredas. También habrá instalación de alumbrado público para mejorar la movilidad y seguridad vial en la zona.

Cerraron temporalmente el Puente Morón y también la Carretera Central por trabajos de infraestructura.
Cerraron temporalmente el Puente Morón y también la Carretera Central por trabajos de infraestructura.

El tránsito vehicular en el Puente Morón, en el acceso izquierdo que conecta con la Carretera Central, permanece completamente restringido desde el sábado 24 de enero debido a la ejecución de obras de mejoramiento vial a cargo del Fondo Metropolitano de Inversiones de la Municipalidad de Lima. La medida se extenderá hasta el sábado 14 de febrero y busca garantizar condiciones adecuadas de seguridad tanto para los conductores como para el personal que ejecuta los trabajos.

Según informó la comuna limeña, el cierre temporal responde a la necesidad de facilitar intervenciones de infraestructura que permitan optimizar la transitabilidad en una de las zonas de mayor flujo vehicular del este de Lima. Las autoridades señalaron que la restricción fue adoptada como una acción preventiva para evitar accidentes durante el desarrollo de las obras.

¿Cómo serán los trabajos infraestructurales tras cierre de puente Morón y Carretera Central?

Los trabajos contemplan la rehabilitación integral de la calzada mediante pavimentación con mezcla asfáltica en caliente, lo que permitirá mejorar la resistencia y durabilidad de la vía. Además, se realizará la construcción de sardineles con el fin de ordenar el tránsito vehicular, así como la implementación de veredas para brindar mayor seguridad a los peatones que circulan por el sector.

Asimismo, el proyecto incluye la instalación de alumbrado público para reforzar la visibilidad nocturna y reducir los riesgos de incidentes en la zona intervenida. Estas acciones forman parte de un plan integral orientado a mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial.

El cierre fue previamente coordinado con las municipalidades distritales de Lurigancho y Chaclacayo, así como con la Asociación Girasoles y otras entidades competentes. Las autoridades exhortaron a los conductores a respetar la señalización instalada, tomar las precauciones necesarias y hacer uso de las rutas alternas habilitadas mientras duren las labores, las cuales —indicaron— se desarrollarán dentro del plazo establecido.

