Metropolitano: ATU oficializó nuevos horarios y tarifa única para su servicio especial hacia las playas de Ancón
A diferencia del resto de las rutas cubiertas por los buses alimentadores del Metropolitano, el servicio hacia Ancón tendrá un costo mayor y salidas con frecuencias ya programadas, según la ATU.
Con el objetivo de atender el aumento de viajes hacia el litoral norte durante la temporada de verano, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) puso en marcha un nuevo servicio especial del Metropolitano con destino al balneario de Ancón. La medida está dirigida a los veraneantes que se desplazan los fines de semana y busca ofrecer una alternativa formal de transporte público hacia esta zona.
El servicio, denominado “Playero Ancón”, opera con buses alimentadores y forma parte de las acciones implementadas por la ATU para facilitar la movilidad en Lima norte durante los meses de mayor afluencia. La iniciativa se desarrolla en coordinación con las autoridades locales y las empresas concesionarias del sistema.
ATU inicia servicio especial “Playero Ancón”: recorrido, paraderos y días de atención
El servicio especial “Playero Ancón” iniciará operaciones el sábado 31 de enero y funciona exclusivamente los sábados y domingos. Los buses parten desde la avenida Chimpu Ocllo, en el distrito de Carabayllo, a la altura del terminal del mismo nombre, y tienen como destino final las playas Miramar y Las Conchitas, en Ancón.
Las unidades utilizadas son buses alimentadores con capacidad aproximada para 80 pasajeros. El recorrido comprende vías principales como las avenidas Chimpu Ocllo, Chillón Trapiche, Panamericana Norte, Julio C. Tello, La Florida y Miramar. El trayecto tiene una duración estimada de dos horas, dependiendo de las condiciones del tránsito.
Durante el recorrido se han habilitado ocho paraderos por sentido, los cuales se encuentran debidamente señalizados para orientar a los usuarios. La ATU precisó que este servicio ha sido diseñado como una opción directa hacia las playas, sin integrarse al recorrido regular del Metropolitano.
¿Cuánto cuesta el pasaje y cuáles son los horarios del Metropolitano a las playas de Ancón?
Al tratarse de un servicio especial, la ATU estableció una tarifa única de S/ 6 por viaje. Este monto aplica tanto para el trayecto de ida como de retorno, y se respeta el beneficio del medio pasaje para estudiantes, conforme a la normativa vigente. Estos precios distan de los tramos regulares ya establecidos, los cuales van desde S/1 hasta S/1,50.
En cuanto a los horarios, las salidas están programadas de la siguiente manera:
Desde la avenida Chimpu Ocllo - Ida
- 11:00 a.m.
- 11:30 a.m.
- 12:00 m.
- 12:30 p.m.
- 1:00 p.m.
- 1:30 p.m.
Retorno desde el paradero Las Conchitas en Ancón - Vuelta
- 4:00 p.m.
- 4:30 p.m.
- 5:00 p.m.
- 5:30 p.m.
- 6:00 p.m.
- 6:30 p.m.
La ATU recomendó a los usuarios recargar con anticipación sus tarjetas del Metropolitano o Lima Pass, ya sea en estaciones, puntos autorizados o mediante aplicativos digitales como Yape y Plin. El acceso al servicio se realiza exclusivamente con estas tarjetas, manteniéndose las condiciones generales del sistema.
