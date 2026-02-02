HOYSuscripcion LR Focus

Iquitos: cae Hombre araña tras robo a tienda de celulares y fuga por los techos

El sospechoso fue capturado luego de una persecución policial. La PNP recuperó equipos valorizados en más de 25 mil soles.


PNP no descarta que detenido esté involucrado en hechos similares. Créditos: PNP.
PNP no descarta que detenido esté involucrado en hechos similares. Créditos: PNP.

Un robo se registró durante la mañana de este lunes 2 de febrero en una tienda de celulares en Iquitos. El hecho generó alarma y activó una persecución policial que permitió la captura de un presunto implicado, luego de que este intentara huir por los techos de viviendas colindantes al local ubicado en la cuadra 08 de la avenida Elías Aguirre.

Según información policial, el sospechoso habría ingresado al establecimiento a través del techo, logrando llevarse equipos electrónicos de alto valor antes de darse a la fuga por el mismo lugar. La activación de la alarma del sistema de seguridad permitió que el hecho fuera comunicado de inmediato a la Central de Emergencias 105.

Tras el aviso, agentes de emergencias se desplazaron hasta el lugar e iniciaron una persecución policial por los techos de viviendas y locales aledaños, donde el presunto implicado intentó ocultarse para evitar ser capturado.

Los agentes policiales, con autorización de la propietaria del local logró capturar al sospechoso sobre el techo de una vivienda colindante. El detenido fue identificado como Issac Canelao Ramírez, de 39 años, conocido con el alias de 'Hombre araña'.

Propietarios del local tendrán que asumir los gastos de los daños. Créditos: Yazmín Araujo / La República.

Propietarios del local tendrán que asumir los gastos de los daños. Créditos: Yazmín Araujo / La República.

En el lugar de la intervención, la Policía logró recuperar inicialmente una mochila que contenía cajas vacías de celulares. Posteriormente, tras la detención del presunto implicado, este habría informado a las autoridades que los equipos sustraídos habían sido ocultados en los techos de viviendas cercanas. Ante ello, los agentes regresaron a la zona y recuperar seis teléfonos celulares de alta gama y una laptop, los cuales estarían valorizados en aproximadamente 25 mil soles, según información policial.

La propietaria del establecimiento señaló que, si bien la totalidad de los equipos robados fueron recuperados gracias a la intervención policial, los daños materiales ocasionados al local, principalmente en el techo y el cielo raso, tendrán que ser asumidos por su cuenta, generando pérdidas económicas para el negocio.

Finalmente, Canelao Ramírez fue trasladado a la dependencia policial, quien presentaba un corte en una de las manos, el cual se presume habría sido ocasionado durante su huida. La Policía no descartó que el intervenido esté implicado en otros hechos delictivos bajo la misma modalidad.

