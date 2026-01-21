Delincuentes asaltan a mototaxista y son capturados tras feroz persecución en Iquitos: uno de los hampones quedó herido

Una ardua persecución policial en Iquitos terminó con un presunto delincuente herido de bala y su cómplice detenido. Según información policial, agentes intervinieron a los sujetos, quienes integrarían la presunta banda delictiva "Los Popeyes". Ambos huían tras el robo de un mototaxi en las inmediaciones de las calles Yavarí con Amazonas.

La Policía dio a conocer que Giovani Gilberto Panduro Panduro (25) y su cómplice habrían amenazado con un arma de fuego, que luego se confirmó era una réplica, al propietario de un mototaxi, para despojarlo de su vehículo y emprender la fuga.

Minutos después, durante la persecución policial, Panduro volvió a apuntar con la misma arma, esta vez hacia los agentes que lo seguía. El General de la Región Policial Loreto, Enrique Mego Avellaneda señaló que, ante la amenaza directa, el efectivo hizo uso proporcional y reglamentario de su arma de fuego, logrando neutralizar al sospechoso.

Sin embargo, el disparo impactó en Giovani Panduro, quien fue trasladado al hospital Apoyo Iquitos para recibir atención médica bajo custodia policial. Durante las diligencias se comprobó que el arma utilizada por Panduro era una réplica tipo pistola, utilizada para intimidar tanto a la víctima del robo como al personal policial.

Mientras tanto, su presunto cómplice, identificado como Walter Farid Peña Montoya (24), fue capturado unos metros más adelante, cuando intentaba huir en un vehículo. Ambos habrían participado presuntamente en el robo del, el cual fue recuperado durante el operativo.

Según fuentes policiales, el propietario del vehículo robado llegó hasta la Depincri y reconoció al detenido como uno de los autores del robo de su mototaxi. Walter Peña fue puesto a la disposición de la Depincri, mientras su presunto cómplice continúa en recuperación.

Finalmente, la Policía informó que Walter Peña, había sido detenido el pasado 17 de enero por un caso similar, pero recuperó su libertad tras pasar por la Unidad de Flagrancia.