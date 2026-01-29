Intervienen a ciudadano chino con S/100.000 en Iquitos: sería parte de ‘Los Depredadores del Oriente’

Un ciudadano chino que integraría la organización criminal denominada ‘Los Depredadores del Oriente’ fue intervenido con 100.000 soles durante un operativo que la Fiscalía Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali ejecutó, simultáneamente, en seis inmuebles ubicados en Loreto, Lima e Ica.

A esta organización se le investiga por el delito de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre y por el delito de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos, informó el fiscal provincial Eduardo Nina Cruz.

Durante el operativo, se allanó en Iquitos tres inmuebles del ciudadano chino identificado con las iniciales T.Y. Lo mismo se hizo en dos propiedades de Lima e Ica y en una oficina de Lima que están vinculados a Allan Flores, exfuncionario del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

“Se incautó celulares, laptops, dispositivos USB; así como documentación valiosa para la investigación”, explicó el fiscal Nina Cruz.

Lo que llamó la atención es que en uno de los inmuebles del ciudadano chino se encontró y decomisó 100.000 soles (en moneda nacional y extranjera) que el propietario no supo demostrar de dónde provenían. “Eran fajos de billetes de 100 soles, 200 soles y 100 dólares que estaban amontonados en una parte de la vivienda”, explicó una fuente de la Fiscalía.

Debido a esto, el extranjero fue detenido por el presunto delito de lavado de activos y tendrá que enfrentar a las autoridades.

Pero eso no fue todo. En otra de sus propiedades, también en Iquitos, se halló un arma de fuego, razón por la cual el responsable de la seguridad de la propiedad fue detenido en flagrancia por el presunto delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

Tráfico de especies

De acuerdo con las investigaciones, los implicados habrían participado desde el 2024 en la captación de especies de fauna silvestre ubicadas en Ucayali para, primero, gestionar su traslado a Iquitos (Loreto), y posteriormente a Lima con destino final al extranjero. Todo esto sin las autorizaciones correspondientes.

En la intervención participaron otros cinco fiscales especializados del subsistema de la Fiscalía Corporativa Especializada en Materia que contaron con el apoyo del personal policial de la Dirección de Medio Ambiente.