Iquitos: detienen a presunta banda que asaltaba a turistas y personas a la salida de locales nocturnos

Tres sujetos fueron detenidos tras ser acusados de perseguir, cerrar el paso y robar a una mujer en las inmediaciones de las calles Tacna con Putumayo, en pleno centro de Iquitos. Luego del robo, los sospechosos escaparon a bordo de un mototaxi, por lo que se inició una persecución por las principales calles de la ciudad.

Los serenos de Maynas realizaron un cerco de seguridad y luego de un seguimiento por varias cuadras, lograron interceptar el vehículo. Los sospechosos fueron reducidos, quienes según información de las autoridades opusieron resistencia. Finalmente quedaron intervenidos por presunto robo agravado. Además, se recuperó el celular de la víctima, valorizado en más de 2000 soles.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Los sospechosos fueron identificados como Jimmy Rodolfo Pérez Mendoza (26), quien sería el conductor del mototaxi, Gonzalo Kainamari Púa (25) y Tercer Jerry Tejada Rodríguez (19). El vehículo en el que se desplazaban quedó incautado.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Robarían a turistas

Fuentes policiales indicaron que este grupo estaría vinculado a una dinámica de robo en grupo denominado "robo en manada", que afecta a turistas y a personas que salen de locales nocturnos del centro de Iquitos. Según fuentes policiales, esta modalidad coincide con la utilizada por la banda conocida como ‘Los Malacos del Centro’, por lo que no descartan que los intervenidos también estén vinculados a este tipo de robos en grupo.

Sin embargo, la posible relación con dicha organización delictiva aún será evaluada durante las investigaciones. Recordemos que la Policía capturó recientemente a otros tres presuntos integrantes de ‘Los Malacos del Centro’, quienes fueron sorprendidos en las calles Loreto con Samanés Ocampo cuando intentaban asaltar a un ciudadano.

La Policía, en conferencia de prensa, este último jueves informó que las bandas delictivas de robo en grupo se desplazan en mototaxis para atacar simultáneamente y reducir a sus víctimas, entre ellos turistas, especialmente en la zona de bares, discotecas y hoteles del centro.