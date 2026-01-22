HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Enfermera agrede a pacientes tras ser increpada por demoras en la atención de posta en Iquitos

Vecinos denuncian agresión física y retrasos en la atención en el Centro de Salud 6 de Octubre. La Diresa Loreto asegura que los casos están en investigación y que los trabajadores involucrados han sido derivados a Recursos Humanos.

Denuncian agresión física y tardanza en posta de Iquitos
Denuncian agresión física y tardanza en posta de Iquitos | Difusión

Un grave incidente ha generado indignación en el Centro de Salud 6 de Octubre, ubicado en la zona de Bagazán, distrito de Belén, en Iquitos (Loreto). Un vecino habría denunciado haber sido agredido físicamente por una enfermera cuando solicitaba atención médica urgente para una mujer del sector. El hecho quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

En las imágenes se observa a la trabajadora de salud, identificable por su bata celeste, responder de manera burlona a los reclamos de los usuarios. Segundos después, mientras exige que no la graben, lanza un manotazo contra un hombre que se acercó a la ventanilla para exigir atención.

Denuncian agresión física y tardanza en posta de Iquitos

Según testigos presentes en el establecimiento, el ciudadano acudió a la posta para solicitar intervención médica para una vecina con problemas de salud. Lejos de recibir una respuesta oportuna, fue víctima de una agresión física, versión que es respaldada por el registro audiovisual.

Este no sería el único hecho irregular reportado en el establecimiento. Otro video muestra a una farmacéutica llegando tarde a su turno y siendo confrontada por usuarios que esperaban atención desde las 7 de la mañana. La demora, de aproximadamente media hora, generó largas colas y retrasó la atención a los pacientes.

Frente a estos hechos, el dirigente del asentamiento humano, Gino Chuquipiondo, presentó una denuncia en la comisaría de Belén contra la enfermera, a quien acusa de agresión física y verbal. En paralelo, las autoridades competentes vienen realizando las diligencias correspondientes.

Diresa responde por incidentes

El obstetra Teddy Saavedra, director de Servicios de Salud, explicó a La República que la Dirección Regional de Salud (Diresa) Loreto levantó un acta para documentar los hechos registrados en los videos. Precisó que se trata de dos videos distintos: uno muestra la agresión entre dos miembros del personal de salud —una enfermera y otro trabajador—, sin participación de pacientes; el otro evidencia la tardanza de una técnica de farmacia, que llegó después del horario previsto, generando retrasos en la atención.

Saavedra señaló que los involucrados ya fueron derivados al área de Recursos Humanos para que presenten su descargo y que ambos casos continúan bajo investigación. Aclaró que, mientras se realizan las diligencias correspondientes, los trabajadores siguen laborando y que se han recomendado medidas adicionales, incluyendo la posible intervención del administrador del establecimiento para mejorar la supervisión y control del personal.

