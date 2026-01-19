Identifican a presuntos implicados en crimen de adolescente tras enfrentamiento entre barras en Iquitos

Los capturados son acusados de estar implicados en la muerte de un adolescente de 15 años. Foto: Composición LR / Cortesía

La Policía logró identificar a cuatro presuntos implicados en la muerte de un adolescente de 15 años, ocurrida durante un enfrentamiento entre barras rivales en el asentamiento humano Franck Saboya, en el distrito de Punchana, en Iquitos.

Aunque evitaron brindar declaraciones a la prensa, los familiares del menor señalaron que él no pertenecía a ninguna barra brava y que regresaba de una fiesta cercana, minutos antes de ser atacado durante un enfrentamiento entre barras. De acuerdo con la información preliminar, el adolescente fue herido con un machete y posteriormente herido con un disparo proveniente de un arma artesanal, lo que le habría dejado perdigones alojados.

Los sospechosos fueron detenidos en menos de 24 horas e identificados como Miguel Ángel Curico Taricuarima (23), alias “Picuro”; Carlos Arturo Sandoval Tejada (18), alias “Chato” y dos menores de edad, quienes habrían participado en el ataque al adolescente.

La Fiscalía ha iniciado las diligencias para la reconstrucción de los hechos, para determinar cómo se originó el enfrentamiento y precisar en qué circunstancias el adolescente quedó expuesto.

Esta es la primera muerte registrada en lo que va del año en Iquitos vinculada a un enfrentamiento entre barras. Ante ello, los vecinos solicitan a las autoridades mayor control para evitar este tipo de disturbios y frenar la violencia.