Sociedad

Iquitos: resultado de necropsia y videos refuerzan sospechas por muerte de mototaxista

Cámaras registraron sus últimos movimientos junto a presuntos implicados y testimonios advierten posibles irregularidades previas a su fallecimiento. La necropsia determinó asfixia como causa de muerte.

Cámaras grabaron una reunión con bebidas antes del hallazgo del cuerpo. Foto: composición LR.
Cámaras grabaron una reunión con bebidas antes del hallazgo del cuerpo. Foto: composición LR.

La investigación por la muerte de Richard Reátegui Yumbato, de 60 años, tomó un giro tras la aparición de nuevos testimonios y videos de seguridad del último lugar donde se encontraba libando licor. La víctima fue hallada sin vida en la vía pública, este último lunes 26 de enero, en el asentamiento humano Cabo López, distrito de Belén, Iquitos.

Según información proporcionada por la familia, el resultado de la necropsia confirmó que Richard Reátegui Yumbato falleció por asfixia, por lo que sostienen que habría existido intervención de terceros.

Esta hipótesis se refuerza con la declaración de un testigo que compartió bebidas con la víctima un día antes de que fuera hallada sin vida. Dicho testigo también fue encontrado recostado en una calle, aunque con vida. Ante esta situación, decidió rendir su primera declaración ante la Policía, convirtiéndose en una pieza clave para la investigación.

Registro de cámaras

Los registros de cámaras de seguridad de la zona muestran a Richard Reátegui Yumbato junto al mismo amigo libando licor en un local ubicado en el asentamiento humano Rosa Panduro, en el distrito de San Juan Bautista. En las imágenes también se observa que ambos estaban acompañados por una pareja, cuyos desplazamientos forman parte de las diligencias que realiza la Policía.

Posteriormente, todos abordan el mototaxi que sería de propiedad de la víctima. Hasta la fecha, el vehículo no ha sido ubicado, al igual que su celular y documentos personales. Estas pérdidas, sumadas al resultado de la necropsia incrementan las hipótesis sobre un posible abandono en la vereda donde fue hallado sin vida. La familia añadió que su ropa se encontraba limpia, pese al lodo generado por la lluvia en el lugar.

Familia sospecha que víctima habría sido dopada

Norma Reátegui, hermana de la víctima, manifestó para a La República que la muerte de su hermano habría sido provocada. “Sospechamos que le pusieron alguna sustancia en su bebida y eso podría haber provocado su muerte, aunque los resultados de los exámenes recién saldrán en aproximadamente dos meses”, expresó.

Richard Reátegui, era mototaxista y también trabajaba como limpiador de tanques en los grifos de la ciudad. Conocido entre sus vecinos y amigos como ‘Pikachu’ por su carácter jovial y cercano, deja a una esposa, un hijo y varios familiares que lo recuerdan con cariño.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que la Policía ya identificó a dos presuntos implicados, cuyas acciones están siendo evaluadas por el Ministerio Público. La familia de la víctima exige que el caso avance y que se determinen responsabilidades ante lo que consideran un posible homicidio.

