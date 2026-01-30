Adulto mayor fallece tras ser atropellado por mototaxista en Iquitos: conductor se dio a la fuga
La víctima permaneció dos días en la UCI del Hospital Apoyo. Familiares exigen identificar y capturar al responsable del accidente que huyó sin auxiliar al hombre.
Un adulto mayor perdió la vida luego de ser atropellado por un mototaxista que huyó del lugar sin brindarle auxilio. El hecho ocurrió en el distrito de Belén, en Iquitos. La víctima fue identificada como Gonzalo Pérez Ayambo, de 74 años, quien permaneció 48 horas internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Apoyo Iquitos debido a la gravedad de sus lesiones.
Según información policial, el fatídico accidente se registró el último miércoles en la avenida Participación, cuadra 10, cuando la víctima retornaba a su vivienda tras haber salido a comprar medicamentos. El conductor del mototaxi involucrado no se detuvo para auxiliarlo y se dio a la fuga, dejándolo gravemente herido en plena vía pública.
Marisol Pérez, hija del fallecido, denunció que fueron trabajadores que se encontraban lavando motocicletas en la zona quienes acudieron en ayuda de su padre al notar la magnitud del accidente. Ellos lo trasladaron de inmediato en un mototaxi hasta el Hospital Apoyo Iquitos. “Lo dejaron tirado, como si no valiera nada. El responsable escapó sin importarle la vida de mi padre”, expresó con indignación a La República.
Piden justicia
Gonzalo Pérez Ayambo no logró superar las graves lesiones ocasionadas por el impacto y falleció tras dos días de intensa lucha en la UCI. Su muerte ha causado profunda consternación entre sus familiares.
Gonzalo Pérez Ayambo tenía cinco hijos y, según refirió su entorno familiar, solo su hija menor se encuentra actualmente en Iquitos, tras haber llegado desde Lima luego de enterarse del accidente. Los familiares han pedido a las autoridades que se intensifiquen las diligencias correspondientes para lograr la identificación del mototaxista involucrado y que el caso sea esclarecido.