Desconocidos rociaron gasolina a menor de 13 años en Iquitos: adolescente elaboraba una máscara para un carnaval cuando fue atacado

Hecho ocurrió mientras el menor elaboraba una mascara junto a otros niños. La víctima fue trasladada al Hospital Regional de Loreto. Foto: Composición LR / Yazmín Araujo, La República

Un adolescente de 13 años lucha por su vida tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro y partes del cuerpo, luego de un ataque con gasolina y fuego. La víctima permanece hospitalizada en estado crítico en el Hospital Regional de Loreto.

El hecho se registró en la calle Las Gardenias, en el asentamiento humano San Valentín, distrito de Punchana, en Iquitos. La familia del menor denunció públicamente que un grupo de jóvenes no identificados le rociaron gasolina y le prendieron fuego, sin ninguna justificación.

Leydi Ramírez, madre del menor, relató para La República, que su hijo se encontraba elaborando una máscara artesanal para las celebraciones de carnaval junto a otros niños del sector cuando se produjo el incidente. En ese momento, los agresores se acercaron y protagonizaron el ataque.

Afectado por el dolor y en un intento desesperado por aliviar las lesiones, el adolescente se arrojó a un charco de agua estancada mezclada con aguas servidas acumulada debajo de una vivienda cercana. En esta zona periurbana de Iquitos, ubicada cerca del río, las casas se construyen elevadas, muchas de ellas de material rústico, a unos dos metros de altura, debido a las constantes inundaciones, lo que también favorece la acumulación de basura.

Ante esta situación, los moradores acudieron rápidamente en su auxilio y trasladaron al menor inicialmente a la posta de salud de Bellavista Nanay. Debido a la gravedad de las quemaduras, el personal médico dispuso su traslado inmediato al Hospital Regional de Loreto.

Adolescente presenta quemaduras de segundo y tercer grado

La madre de la víctima informó que su hijo presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro y partes del cuerpo, por lo que su estado de salud es considerado crítico. Ante ello, solicitó apoyo económico y donaciones de artículos de limpieza, al señalar que no cuenta con los recursos necesarios para afrontar los gastos que demandan en el hospital.

“Los médicos me han dicho que mi hijo puede perder la vida, exijo justicia, que identifiquen a los que le han hecho esto", sostuvo Leydi Ramírez.

La familia señaló que hasta el momento no se ha logrado identificar a los responsables del ataque, a pesar de que hubo testigos durante el incidente. Las personas que deseen brindar apoyo solidario pueden comunicarse al número 970 579 480, a nombre de Pedro Teco, padre del menor.