Sociedad

Link, resultados COAR: revisa la lista de postulantes aptos para rendir el examen

El Minedu ha dispuesto 2,650 vacantes para el COAR este año. El proceso es gratuito y los reclamos se podrán presentar del 3 al 4 de febrero si los postulantes consideran que cumplen los requisitos necesarios.

La inscripción para realizar los exámenes de la COAR terminan en enero.
La inscripción para realizar los exámenes de la COAR terminan en enero. | Foto: Minedu

Miles de estudiantes de todo el país se encuentran en la recta final de la etapa de inscripción para el Proceso Único de Admisión (PUA) 2026 de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR). Tras el cierre de la convocatoria virtual este 30 de enero, la expectativa se traslada a la publicación de la lista oficial, el 2 de febrero, de aquellos que pasarán a la primera fase de evaluación.

¿Dónde consultar la lista y el local de evaluación? Link

Los padres de familia y tutores podrán verificar si el estudiante fue admitido ingresando a la plataforma oficial de la red COAR.

En este portal, se habilitará un archivo o buscador donde, además de la condición de 'apto', se suele especificar la sede y el horario asignado para el examen presencial.

¿Cuándo se publica la lista de postulantes aptos para el COAR?

De acuerdo con el cronograma oficial establecido por el Minedu, la relación de postulantes aptos será publicada el próximo lunes 2 de febrero de 2026.

Esta lista es fundamental, ya que constituye el registro oficial de los estudiantes que cumplieron con todos los requisitos documentarios y académicos, quedando habilitados para rendir la Evaluación de la Fase I.

Cronograma de las próximas etapas del COAR

Tras la publicación de la lista oficial el 2 de febrero, el proceso continuará de la siguiente manera.

  • Recepción de reclamos (etapa de inscripción): 3 y 4 de febrero.
  • Evaluación Fase I (Habilidades cognitivas): 8 de febrero.
  • Resultados de la Fase I: 17 de febrero.
  • Evaluación Fase II (Socioemocional y entrevista): del 21 al 23 de febrero.
  • Resultados finales y asignación de vacantes: 2 de marzo.

Requisitos para acceder a una plaza del COAR

Para este año, el Minedu ha dispuesto 2,650 vacantes distribuidas en las 25 sedes a nivel nacional. Los postulantes deben haber ocupado uno de los 10 primeros puestos en primer grado de secundaria o haber destacado en concursos educativos, además de tener una edad máxima de 15 años cumplidos al 31 de marzo de 2026.

El proceso es totalmente gratuito. Si el postulante no aparece en la lista de aptos el 2 de febrero, tendrá un plazo de 48 horas para presentar un reclamo formal vía plataforma si considera que cumple con todos los requisitos exigidos en las bases.

