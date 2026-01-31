Jesús Rolando Romero Baldoceda (28), interno del penal de máxima seguridad Ancón I, sentenciado por el delito de secuestro, logró evadir la custodia penitenciaria y fugarse la madrugada del viernes 31 de enero del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, en el distrito limeño de Puente Piedra, donde permanecía internado desde el 2 de este mes bajo la custodia de dos técnicos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El preso había sido trasladado al centro de salud para ser sometido a evaluaciones médicas con el fin de descartar un cuadro de pancreatitis y colangitis. En la nota de información N008-2026, publicada por Epicentro, se menciona al director de seguridad que el reo formaba parte del pabellón 1, régimen A, ambiente 220 del establecimiento penitenciario.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ BLINDA A JERÍ: NO LEVANTARÁ SECRETO DE COMUNICACIONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Es decir, el sentenciado se encontraba clasificado dentro de la categoría de Extrema Seguridad, que corresponde para jefes o cabecillas principales de las organizaciones criminales o delictivas procesados por delitos de terrorismo, traición a la patria, contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas o delitos contra la humanidad, según el Decreto Supremo N° 015-2003-JUS.

Días antes, la madrugada del sábado 24 de enero, el presidente José Jerí, guiado por la Policía Nacional, se apersonó al penal Ancón I como parte de un operativo para sorprender a un interno acusado de hacer llamadas desde su celda. Sin embargo, al llegar al lugar, no ubicó al reo en los pabellones y horas después se supo que habia sido traladado a Challapalca tres semanas antes.

Documento del INPE remitido al Director de Seguridad del Penal Ancón I tras fuga del interno. Foto: Epicentro.

Custodios del INPE se encuentran detenidos

Tras confirmarse la fuga, las autoridades penitenciarias pusieron en conocimiento del hecho al destacamento policial del hospital y a la Fiscalía de Turno de Santa Rosa, que dispuso las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias en las que el interno logró escapar pese a estar bajo custodia oficial.

Como parte de estas acciones, los dos agentes del INPE encargados de la vigilancia del recluso —identificados como Pedro Gálvez Ramírez y Iván Yacshua Horna— fueron intervenidos y quedaron en calidad de detenidos, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades administrativas y penales.

A través de un comunicado oficial, el INPE confirmó la evasión y señaló que su personal de seguridad fue puesto a disposición de las autoridades competentes, al tiempo que coordina con la Policía Nacional las labores de búsqueda y recaptura del interno.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.