Sociedad

Reo condenado por secuestro fuga del Hospital de Puente Piedra mientras estaba bajo custodia del INPE: había sido trasladado al penal Ancón I

Una semana antes, el presidente Jerí realizó un operativo junto a la Policía Nacional en el penal Ancón I, donde Jesús Rolando Romero Baldoceda cumplía sentencia bajo un régimen de extrema seguridad.

Personal del INPE que custodiaba al reo fue detenido.
Personal del INPE que custodiaba al reo fue detenido. | Foto: composición LR/Flavio Matos.

Jesús Rolando Romero Baldoceda (28), interno del penal de máxima seguridad Ancón I, sentenciado por el delito de secuestro, logró evadir la custodia penitenciaria y fugarse la madrugada del viernes 31 de enero del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, en el distrito limeño de Puente Piedra, donde permanecía internado desde el 2 de este mes bajo la custodia de dos técnicos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El preso había sido trasladado al centro de salud para ser sometido a evaluaciones médicas con el fin de descartar un cuadro de pancreatitis y colangitis. En la nota de información N008-2026, publicada por Epicentro, se menciona al director de seguridad que el reo formaba parte del pabellón 1, régimen A, ambiente 220 del establecimiento penitenciario.

Es decir, el sentenciado se encontraba clasificado dentro de la categoría de Extrema Seguridad, que corresponde para jefes o cabecillas principales de las organizaciones criminales o delictivas procesados por delitos de terrorismo, traición a la patria, contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas o delitos contra la humanidad, según el Decreto Supremo N° 015-2003-JUS.

Días antes, la madrugada del sábado 24 de enero, el presidente José Jerí, guiado por la Policía Nacional, se apersonó al penal Ancón I como parte de un operativo para sorprender a un interno acusado de hacer llamadas desde su celda. Sin embargo, al llegar al lugar, no ubicó al reo en los pabellones y horas después se supo que habia sido traladado a Challapalca tres semanas antes.

Documento del INPE remitido al Director de Seguridad del Penal Ancón I tras fuga del interno. Foto: Epicentro.

Custodios del INPE se encuentran detenidos

Tras confirmarse la fuga, las autoridades penitenciarias pusieron en conocimiento del hecho al destacamento policial del hospital y a la Fiscalía de Turno de Santa Rosa, que dispuso las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias en las que el interno logró escapar pese a estar bajo custodia oficial.

Como parte de estas acciones, los dos agentes del INPE encargados de la vigilancia del recluso —identificados como Pedro Gálvez Ramírez y Iván Yacshua Horna— fueron intervenidos y quedaron en calidad de detenidos, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades administrativas y penales.

A través de un comunicado oficial, el INPE confirmó la evasión y señaló que su personal de seguridad fue puesto a disposición de las autoridades competentes, al tiempo que coordina con la Policía Nacional las labores de búsqueda y recaptura del interno.

