Partidos de hoy, sábado 14 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los principales partidos en la Liga 1 de Perú, LaLiga de España y la Premier League de Inglaterra.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 14 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Copa Libertadores sub-20) y Europa (LaLiga, Premier League) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 Max Móvil, Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Por la jornada 7 fecha del Torneo Apertura peruano, Alianza Lima visita a Deportivo Garcilaso en un duelo clave por la punta de la tabla de posiciones. Además, Universitario recibe a UTC en busca de remontar puestos. También habrá acción en las ligas de España e Inglaterra.
PUEDES VER: Alianza Lima vs Deportivo Soan: hora y canal del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026
Partidos de la Liga 1 HOY
- Sport Huancayo vs ADT
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Juan Pablo II vs Los Chankas
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: L1 Max, Movistar Deportes
- Universitario vs UTC
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: L1 Max.
Partidos de LaLiga de España HOY
- Atlético de Madrid vs Getafe
- Hora: 10.15 a. m.
- Canal: ESPN
- Real Madrid vs Elche
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports.
Partidos de la Premier League HOY
- Arsenal vs Everton
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Chelsea vs Newcastle
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- West Ham vs Manchester City
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Copa Libertadores sub-20 HOY
- Palmeiras vs Sporting Cristal
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- U. Católica vs Olimpia
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: DSports.
Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY
- Atlético Atenea vs Deportivo Géminis
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina
- Alianza Lima vs Deportivo Soan
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Latina