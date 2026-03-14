Partidos de hoy, sábado 14 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 14 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Copa Libertadores sub-20) y Europa (LaLiga, Premier League) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 Max Móvil, Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Por la jornada 7 fecha del Torneo Apertura peruano, Alianza Lima visita a Deportivo Garcilaso en un duelo clave por la punta de la tabla de posiciones. Además, Universitario recibe a UTC en busca de remontar puestos. También habrá acción en las ligas de España e Inglaterra.

Partidos de la Liga 1 HOY

Sport Huancayo vs ADT

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max

Juan Pablo II vs Los Chankas

Hora: 3.15 p. m.

Canal: L1 Max

Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima

Hora: 6.00 p. m.

Canal: L1 Max, Movistar Deportes

Universitario vs UTC

Hora: 8.30 p. m.

Canal: L1 Max.

Partidos de LaLiga de España HOY

Atlético de Madrid vs Getafe

Hora: 10.15 a. m.

Canal: ESPN

Real Madrid vs Elche

Hora: 3.00 p. m.

Canal: DSports.

Partidos de la Premier League HOY

Arsenal vs Everton

Hora: 12.30 p. m.

Canal: ESPN

Chelsea vs Newcastle

Hora: 12.30 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

West Ham vs Manchester City

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Copa Libertadores sub-20 HOY

Palmeiras vs Sporting Cristal

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DSports

U. Católica vs Olimpia

Hora: 7.00 p. m.

Canal: DSports.

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY