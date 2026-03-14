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Deportes

Partidos de hoy, sábado 14 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los principales partidos en la Liga 1 de Perú, LaLiga de España y la Premier League de Inglaterra.

Programación de los partidos de hoy, sábado 14 de marzo. Foto: composición de LR/Alianza Lima/AFP/Universitario
Programación de los partidos de hoy, sábado 14 de marzo. Foto: composición de LR/Alianza Lima/AFP/Universitario

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 14 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Copa Libertadores sub-20) y Europa (LaLiga, Premier League) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 Max Móvil, Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Por la jornada 7 fecha del Torneo Apertura peruano, Alianza Lima visita a Deportivo Garcilaso en un duelo clave por la punta de la tabla de posiciones. Además, Universitario recibe a UTC en busca de remontar puestos. También habrá acción en las ligas de España e Inglaterra.

PUEDES VER: Alianza Lima vs Deportivo Soan: hora y canal del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026

lr.pe

Partidos de la Liga 1 HOY

  • Sport Huancayo vs ADT
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Juan Pablo II vs Los Chankas
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: L1 Max, Movistar Deportes
  • Universitario vs UTC
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Canal: L1 Max.

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Atlético de Madrid vs Getafe
  • Hora: 10.15 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Real Madrid vs Elche
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: DSports.

Partidos de la Premier League HOY

  • Arsenal vs Everton
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Chelsea vs Newcastle
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • West Ham vs Manchester City
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa Libertadores sub-20 HOY

  • Palmeiras vs Sporting Cristal
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • U. Católica vs Olimpia
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: DSports.

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY

  • Atlético Atenea vs Deportivo Géminis
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Latina
  • Alianza Lima vs Deportivo Soan
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Latina
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