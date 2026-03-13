Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: hora y canal del partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima le ha ganado a Deportivo Garcilaso en todas sus visitas por Liga 1. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Alianza Lima le ha ganado a Deportivo Garcilaso en todas sus visitas por Liga 1. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso juegan este sábado 14 de marzo, desde las 6.00 p. m., por la fecha 7 del Torneo Apertura en la Liga 1 2026. El partido se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco), con transmisión a cargo del canal L1 Max. Para que no te pierdas el minuto a minuto gratis por internet, sigue la cobertura ONLINE de La República, que te llevará las alineaciones confirmadas de ambos clubes, el marcador actualizado y los videos de goles e incidencias.

El líder de la tabla buscará mantener su buena racha ante uno de los equipos más irregulares del campeonato. El cuadro dirigido por Pablo Guede viene de mostrar contra Melgar la que acaso haya sido su mejor versión en el año. Con su capitán Paolo Guerrero en un gran momento, los íntimos siguen invictos en lo que va del Apertura.

Deportivo Garcilaso, en cambio, viene de una pésima seguidilla de tres derrotas seguidas (cuatro si se cuenta el cruce por Copa Sudamericana), de la cual debe empezar a sacudirse si no quiere complicarse con el descenso. La tarea será difícil, pues el historial indica que Alianza Lima siempre le ganó a domicilio al Pedacito de Cielo desde que los cusqueños ascendieron a la Liga 1.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

En Cusco y el resto del territorio peruano, el partido entre Alianza y Garcilaso se podrá seguir desde las 6.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

La transmisión por TV de este encuentro estará a cargo del canal L1 Max, el cual se puede sintonizar en los siguientes operadores de TV por cable y/o internet.

Claro TV: canal 10 y 61 (SD), canal 510 y 528 HD

Claro TV+ (fibra óptica,/HFC): canal 10 HD

Movistar: canal 11 y 14 (SD), canal 711 y 714 HD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 12

Cable Perú: canal 47

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: canal 32.

Alineaciones probables de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima y Deportivo Garcilaso para el duelo por la Liga 1 del fútbol peruano.

Alianza Lima : Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Jesús Castillo, Esteban Pavez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero, Kevin Quevedo.

: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Jesús Castillo, Esteban Pavez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero, Kevin Quevedo. Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Orlando Núñez, Erick Canales; Inti Garrafa, Carlos Ramos, Agustín Gonzales; Francisco Arancibia, José Luis Sinisterra y Agustín Graneros.

Pronóstico de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar a Alianza Lima pese a su condición de visitante.

Betsson: gana Alianza (2,55), empate (2,80), gana Garcilaso (3,05)

Betano: gana Alianza (2,50), empate (3,15), gana Garcilaso (3,25)

Bet365: gana Alianza (2,38), empate (3,10), gana Garcilaso (3,10)

1XBet: gana Alianza (2,45), empate (2,92), gana Garcilaso (3,10)

Coolbet: gana Alianza (2,42), empate (3,00), gana Garcilaso (3,10)

Doradobet: gana Alianza (2,50), empate (3,33), gana Garcilaso (3,00).

Entradas para Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Las entradas para asistir a este compromiso están a la venta en Tuticket.pe. De forma presencial, se puede comprar en boleterías del estadio Garcilaso de la Vega, frente a la Garci Store, desde las 9.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.