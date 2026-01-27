Interno es sorprendido con droga en el penal de Juliaca: investigan presunta microcomercialización

Un interno del Establecimiento Penitenciario de Juliaca, fue sorprendido portando sustancias ilícitas durante una intervención rutinaria ejecutada por agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El hecho vuelve a poner en evidencia las falencias en los controles internos del recinto penitenciario.

El intervenido fue identificado como Wilmer Gabriel Oroya Morales (50), quien cumple condena por el delito de robo agravado. De acuerdo con el reporte oficial, el interno mostró una actitud nerviosa y evasiva durante la inspección, lo que motivó a los agentes a realizar una revisión corporal más exhaustiva.

Hallan droga dentro de su ropa

Durante el registro personal, el personal del INPE halló la droga oculta dentro de su ropa, en uno de sus bolsillos. Los narcóticos estaban en una bolsa transparente que contenía varios envoltorios tipo kete, presuntamente listos para su distribución dentro del penal.

Con la presencia del Ministerio Público y efectivos del área Antidrogas de la PNP, se confirmó el decomiso de 3 bolsas con marihuana, 8 envoltorios de clorhidrato de cocaína y 11 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC), cuyo resultado fue corroborado mediante análisis preliminar.

Investigan presunta microcomercialización

Debido a la forma de embalaje y la cantidad de los estupefacientes incautados, las autoridades investigan una presunta microcomercialización de droga al interior del penal. No se descarta que el interno ofreciera las sustancias a otros reclusos, lo que ha dado inicio a diligencias para determinar posibles cómplices.