José Jerí en problemas: amigo del tío Jhonny consiguió contrato con Palacio | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Interna embarazada burla custodia del INPE y se fuga del Hospital Regional de Arequipa durante atención médica

Viviana Rivadeneyra, sentenciada por trata de personas, fue trasladada al nosocomio de Arequipa debido a su avanzado estado de gestación, y tras la fuga, dos agentes encargados de su custodia quedaron detenidos.

Policía busca a interna fugada del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en Arequipa
Policía busca a interna fugada del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en Arequipa | Difusión

Una interna embarazada burló la custodia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y se fugó del Hospital Regional III Honorio Delgado Espinoza, en el cercado de Arequipa, mientras recibía atención médica. El hecho ocurrió la madrugada de este lunes 26 de enero, cuando la reclusa permanecía internada debido a su avanzado estado de gestación.

La mujer fue identificada como Viviana Rivadeneyra Mariano, quien había sido trasladada desde el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Socabaya. Según informó el INPE, la interna —sentenciada por el delito de trata de personas— logró evadir la custodia policial y escapar alrededor de las 4:30 a. m., lo que activó un operativo de búsqueda en la ciudad.

JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Fuga durante internamiento por embarazo

Un video de una cámara de seguridad captó el momento en que la interna, vestida con un pantalón rosado, huye caminando por la zona externa de emergencia del hospital Honorio Delgado. Las imágenes muestran que la mujer habría salido por la Puerta N.° 1 del nosocomio, ubicada cerca del área de Psiquiatría.

De acuerdo con medios locales, minutos antes de la fuga la reclusa habría solicitado ir al baño, circunstancia que habría aprovechado para abandonar el establecimiento de salud sin ser intervenida.

Según el INPE, Rivadeneyra se encontraba en un estado avanzado de gestación, motivo por el cual fue internada en el tercer piso, cama 335-C, del área de obstetricia, donde permanecía bajo custodia policial.

Tras conocerse la fuga, la Policía Nacional del Perú en Arequipa inició de inmediato las acciones de búsqueda y recaptura. En paralelo, el Ministerio Público abrió una investigación para determinar las responsabilidades penales correspondientes. Como parte de las diligencias, se confirmó que dos agentes policiales encargados de la custodia permanecen detenidos en la comisaría Palacio Viejo.

