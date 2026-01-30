HOYSuscripcion LR Focus

Archivan investigación contra Boluarte por presunta omisión de funciones
Archivan investigación contra Boluarte por presunta omisión de funciones     
Loreto: dictan 7 días de detención preliminar a dos policías investigados por presunto abuso sexual a menor dentro de comisaría

La adolescente de 16 años, se encontraba bajo custodia policial al momento de los hechos. El caso salió a la luz tras una denuncia familiar y protestas ciudadanas en Nauta.

El lamentable hecho ocurrió en el interior de la comisaria Nauta. Foto: Composición LR / Cortesia
El lamentable hecho ocurrió en el interior de la comisaria Nauta. Foto: Composición LR / Cortesia

Dos efectivos de la Policía Nacional del Perú, recibieron siete días de detención preliminar, tras ser investigados por su presunta participación en un caso de abuso sexual contra una adolescente indígena de 16 años, ocurrido en la ciudad de Nauta, provincia de Loreto, en la región del mismo nombre.

Esta medida recae sobre el suboficial de tercera PNP Jordan Rengifo Lavi y el suboficial de segunda PNP Michael Ramírez Saavedra, quienes serían los principales sospechosos por hechos que habrían ocurrido dentro de la comisaría sectorial de Nauta, durante la noche del 23 y la madrugada del 24 de enero, cuando la menor se encontraba bajo custodia policial, según denunciaron los familiares.

La tía de la adolescente, quien realizó la denuncia pública, indicó que su sobrina habría sido llevada con engaños desde la comunidad de San Francisco, ubicada en la ciudad de Nauta, luego de que dos mujeres llegaran al lugar ofreciendo supuestos trabajos de atención al cliente dirigidos a señoritas; ambas habrían convencido a la menor para trasladarla hasta la ciudad de Nauta, situación que alertó a su madre, quien dio aviso inmediato a las autoridades, lo que terminó en la intervención policial y en que la adolescente quedara bajo custodia junto a otra menor, contexto en el que, de acuerdo con la denuncia, se habrían producido los hechos.

Familiares de la víctima y vecinos de la zona realizaron una protesta contra el abuso hacía la menor. Foto: Cortesía

Familiares de la víctima y vecinos de la zona realizaron una protesta contra el abuso hacía la menor. Foto: Cortesía

Tras ser de conocimiento público, familiares de la adolescente, vecinos de la ciudad de Nauta, integrantes de organizaciones sociales y colectivos ciudadanos protestaron en la Plaza Centenario de Nauta, frente a la comisaría donde habrían ocurrido los hechos, para exigir justicia y celeridad en las investigaciones. Durante la movilización también se hicieron presentes la subprefecta provincial de Nauta, Silvia Pérez Pua; la subprefecta distrital, Hilda Li Angulo Silva y la representante del Ministerio Público, Silvia Guerrero, quienes acudieron al lugar para recabar información y conocer el avance de las diligencias relacionadas con el presunto caso que involucra a efectivos policiales.

Fuentes de la Policía, señalaron que la denuncia fue interpuesta por un familiar directo de la presunta víctima, lo que motivó la intervención inmediata del Ministerio Público. Aunque la imputación inicial menciona a tres agentes que estaban de servicio en ese turno, hasta el momento solo dos han recibido la medida dictada por el juez.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nauta asumió la investigación y dispuso una serie de diligencias. Entre ellas se encuentran la realización de la entrevista única en Cámara Gesell, evaluaciones especializadas y el requerimiento de documentación oficial a la Policía. Se tuvo conocimiento, que el proceso se encuentra en una etapa inicial y que se garantizará tanto el debido proceso para los investigados como la protección integral y el acompañamiento psicológico y legal a la adolescente.

