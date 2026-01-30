HOYSuscripcion LR Focus

Política

Embajada china desmiente al presidente José Jerí: Día de la Amistad Perú-China se organizó con el Ministerio de Cultura

Embajada de China aclaró que coordinaciones fueron protocolares, por lo que no se dieron en un chifa de San Borja entre el mandatario José Jerí y el empresario Zhihua Yang. Se desbarata así una de las versiones iniciales del jefe de Estado.

Desbaratan versión del presidente José Jerí.
Desbaratan versión del presidente José Jerí.

El ‘chifagate’ sigue causando revuelo. La embajada de China desmintió este viernes al presidente José Jerí, quien -en unas de sus primeras versiones- había señalado que se reunió en un chifa de San Borja con el empresario Zhihua Yang para coordinar los preparativos de la celebración del Día de la Amistad Perú-China.

A través de sus redes sociales, la embajada de China aclaró que trabajó de la mano con el Ministerio de Cultura del Perú para poder concretar la organización de este día festivo programado para el domingo 1 de febrero. De esta manera, desbarató la excusa que brindó el mandatario cuando se reveló este escándalo.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

“En el 2024, el Congreso del Perú aprobó la ley que declara el día 1 de febrero, como el Día de la Confraternidad Peruano-China. Este año junto con el Ministerio de Cultura del Perú celebramos por segunda vez este día importante”, explicó.

PUEDES VER: Ciro Castillo: Poder Judicial anula su prisión preventiva y volvería como gobernador regional del Callao

Seguidamente, la embajada de China respondió que, de manera protocolar, se ha organizado una feria tradicional del Año Nuevo Chino en la explanada del Ministerio de Cultura, que estará abierta desde las 10 de la mañana el mismo domingo 1 de febrero.

Este anuncio es totalmente distinto a la versión que brindó, el pasado 11 de enero, el presidente José Jerí, quien señaló que se iban a realizar actividades en Palacio de Gobierno.

“Participarán varios representantes -algunos ya confirmados- y otros a quienes se invitará. Se tenía que hacer algo distinto y se está trabajando en esa lógica”, se justificó en su cuenta de X, antes Twitter. Sin embargo, nada de eso sucederá, de acuerdo con el anuncio de la embajada del país asiático.

Contradicciones de Jerí

Después de esa explicación, el presidente José Jerí apareció, por la madrugada, en un video oficial señalando que el pasado 26 de diciembre del 2025, que se reunió encapuchado con el empresario chino Zhihua Yang, invitó a cenar al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y a su escolta "en un horario de atención habitual y prudente" del local del "señor Johnny", a quien conoce de tiempo atrás. Es decir, cambió de versión.

Pero no era la primera vez que el empresario se reúne con personas allegadas al Gobierno de José Jerí. Por medio del sistema de control de visitas, se pudo conocer que Zhihua Yang registra tres ingresos formales a Palacio de Gobierno entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Las citas figuran como encuentros de trabajo con funcionarias del área de comunicaciones de la Presidencia.

El primer ingreso ocurrió el 12 de diciembre del 2025. Ese día, Zhihua Yang sostuvo una reunión con Mirelia Liz Cano Gutiérrez, integrante de la Subsecretaría de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional.

La segunda y tercera visitas sucedieron el 29 de diciembre del 2025 y el 5 de enero del 2026. En ambas oportunidades, el empresario chino fue recibido por Johanna Ocampo Santos de Velachaga, funcionaria de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa. Los encuentros quedaron registrados como reuniones de trabajo en horario de oficina.

Zhihuan Yang y sus pedidos

La República ha dado a conocer que, durante el Gobierno de José Jerí, la compañía Hidroeléctrica América, cuyo dueño es el empresario chino Zhihua Yang, solicitó a la Dirección General de Electricidad, del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la prórroga del plazo para iniciar las operaciones de la estación Pachachaca 2, que debería iniciarse el primero de mayo de este año.

Pues bien, tras el escándalo, resolvió rechazar la solicitud para ampliar el plazo de entrega del proyecto Pachachaca 2, en Apurímac.

Respuestas al fiscal

Este viernes, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ingresó a Palacio de Gobierno para interrogar al presidente José Jerí, por las reuniones sostenidas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong. Esto en el marco de la investigación preliminar por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.

