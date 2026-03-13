En una entrevista para un medio internacional, Stephanie Cayo habló por primera vez sobre su relación sentimental con Alejandro Sanz, con quien fue captada besándose durante uno de sus conciertos en Guayaquil, Ecuador. Además, también protagonizaron otras actitudes cariñosas durante la gira sudamericana del intérprete del cantautor español.

En declaraciones para Caracol Radio de Colombia, la actriz peruana habló brevemente sobre su vida personal, aunque remarcó que prefiere mantenerla en el ámbito privado. Tras ser consultada por su actual estado sentimental, señaló que “es algo que quiero cuidar muchísimo (…) por lo bonito que es”.

Stephanie Cayo prefiere mantener su vida amorosa en privado

En la misma línea, la recordada actriz de ‘Travesuras del corazón’ que ha optado por ser más reservada con su vida fuera de los sets de grabación. Según comentó, con el paso del tiempo aprendió que es mejor proteger aquello que está naciendo o construyéndose en el plano personal.

Asimismo, reflexionó sobre la exposición mediática que implica una relación cuando ambos pertenecen al mundo del espectáculo. “Ya he vivido unas cosas a lo largo de mi vida y de esta carrera y he aprendido con las últimas experiencias que creo que lo mejor es ser más reservado para cuidar más lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo, como sea que sea, hay que cuidarlo”, agregó.

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La actriz recuerda sus relaciones más largas

En esa línea, Cayo recordó que ha tenido relaciones largas a lo largo de su vida, incluyendo dos que duraron aproximadamente diez y ocho años. "Imagínate, yo he tenido dos relaciones de 10 y 8 años en mi vida (…) 18 años en pareja y luego una relación más corta", reveló, al señalar que esas experiencias también influyen en la manera en que hoy decide proteger su vida personal.

Además, precisó que sus relaciones pasadas nunca habían sido con personajes del espectáculo, a excepción de la última, en referencia a Maxi Iglesias. “Entonces, ya me he dado cuenta de que es delicado, pues, ¿no?, exponerse demasiado, porque esas son las partes más vulnerables que uno tiene. Y yo creo que lo bonito es sacar esas partes y convertirlas en otra cosa, ¿no? Convertirlas en canciones, en escenas, en personajes, en historias. Eso es lo que estoy haciendo”, finalizó.