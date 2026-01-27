Hallan 30 celulares de alta gama y droga en requisa al penal de Socabaya, en Arequipa

Dentro del penal se incautó droga, celulares de alta gama y dinero en efectivo | Composición LR | Policía Nacional del Perú

El lunes 26 de enero, la Policía Nacional realizó un operativo al interior del penal de varones de Socabaya, en Arequipa, denominado Requisa 2026, durante el cual se incautaron equipos tecnológicos, sustancias ilícitas y dinero en efectivo, cuyo monto asciende a más de 26 mil soles.

La intervención contó con la participación de personal especializado de la DIVINCRI y se desarrolló en los pabellones 3 y 4 del establecimiento penitenciario. Lo que más llamó la atención de las autoridades fue el hallazgo de 30 teléfonos celulares de alta gama, presuntamente utilizados por los internos, a pesar de los controles de seguridad a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Sustancias ilícitas incautadas en el penal de Socabaya. Foto: PNP

Incautan droga y celulares de alta gama en penal de Socabaya

Asimismo, con la presencia de representantes del Ministerio Público, quienes supervisaron la diligencia para garantizar su legalidad y transparencia, se logró incautar 11 ketes de pasta básica de cocaína (PBC) y 24 envoltorios con sustancia vegetal verdosa, presuntamente marihuana. Además, se decomisaron 30 teléfonos celulares, dos cargadores, tres cables USB, un chip, otros accesorios, 73 armas blancas y 26 mil 142 soles en efectivo, en billetes de 200, 10 y 20 soles.

Dinero incautado durante las requisas. Foto: PNP

Los teléfonos móviles serán sometidos a peritajes especializados para determinar su posible vinculación con casos de extorsión, conforme a lo informado por Antonio Alfredo La Madrid Aliaga, jefe de la Región Policial Arequipa. "Se encontraron 30 equipos telefónicos y diversas libretas de apuntes con números telefónicos que, presuntamente, habrían sido utilizados para realizar llamadas extorsivas. Todo se encuentra en proceso de investigación", señaló el general.

Finalmente, La Madrid indicó que los operativos en el penal de Socabaya se realizarán de manera permanente, de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno, a fin de detectar el ingreso ilegal de teléfonos celulares y chips, los cuales no se descarta que estén siendo introducidos por familiares de los internos.

