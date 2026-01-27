HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: Lo último del Perú y el mundo | 27 de enero 2026

Sociedad

Hallan 30 celulares de alta gama y droga en requisa al penal de Socabaya, en Arequipa

Los dispositivos serán enviados a Lima para su investigación por una posible vinculación con casos de extorsión.

Dentro del penal se incautó droga, celulares de alta gama y dinero en efectivo
Dentro del penal se incautó droga, celulares de alta gama y dinero en efectivo | Composición LR | Policía Nacional del Perú

El lunes 26 de enero, la Policía Nacional realizó un operativo al interior del penal de varones de Socabaya, en Arequipa, denominado Requisa 2026, durante el cual se incautaron equipos tecnológicos, sustancias ilícitas y dinero en efectivo, cuyo monto asciende a más de 26 mil soles.

La intervención contó con la participación de personal especializado de la DIVINCRI y se desarrolló en los pabellones 3 y 4 del establecimiento penitenciario. Lo que más llamó la atención de las autoridades fue el hallazgo de 30 teléfonos celulares de alta gama, presuntamente utilizados por los internos, a pesar de los controles de seguridad a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

TE RECOMENDAMOS

TODA LA VERDAD SOBRE KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Sustancias ilícitas incautadas en el penal de Socabaya. Foto: PNP

Sustancias ilícitas incautadas en el penal de Socabaya. Foto: PNP

PUEDES VER: Challapalca o Ancón I: ¿En qué penal será recluido El Monstruo?

lr.pe

Incautan droga y celulares de alta gama en penal de Socabaya

Asimismo, con la presencia de representantes del Ministerio Público, quienes supervisaron la diligencia para garantizar su legalidad y transparencia, se logró incautar 11 ketes de pasta básica de cocaína (PBC) y 24 envoltorios con sustancia vegetal verdosa, presuntamente marihuana. Además, se decomisaron 30 teléfonos celulares, dos cargadores, tres cables USB, un chip, otros accesorios, 73 armas blancas y 26 mil 142 soles en efectivo, en billetes de 200, 10 y 20 soles.

Dinero incautado durante las requisas. Foto: PNP

Dinero incautado durante las requisas. Foto: PNP

Los teléfonos móviles serán sometidos a peritajes especializados para determinar su posible vinculación con casos de extorsión, conforme a lo informado por Antonio Alfredo La Madrid Aliaga, jefe de la Región Policial Arequipa. "Se encontraron 30 equipos telefónicos y diversas libretas de apuntes con números telefónicos que, presuntamente, habrían sido utilizados para realizar llamadas extorsivas. Todo se encuentra en proceso de investigación", señaló el general.

Finalmente, La Madrid indicó que los operativos en el penal de Socabaya se realizarán de manera permanente, de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno, a fin de detectar el ingreso ilegal de teléfonos celulares y chips, los cuales no se descarta que estén siendo introducidos por familiares de los internos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Tras la huida de la interna embarazada en Arequipa, detienen e investigan a agentes del INPE por presunto favorecimiento en su fuga

Tras la huida de la interna embarazada en Arequipa, detienen e investigan a agentes del INPE por presunto favorecimiento en su fuga

LEER MÁS
Joven de 19 años fue hospitalizado en Arequipa tras ser mordido por su pareja: sufrió lesión genital

Joven de 19 años fue hospitalizado en Arequipa tras ser mordido por su pareja: sufrió lesión genital

LEER MÁS
Las 4 ciudades de América Latina más congestionadas por el tráfico en el mundo: dos son de Perú, aunque no lideran el top

Las 4 ciudades de América Latina más congestionadas por el tráfico en el mundo: dos son de Perú, aunque no lideran el top

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

LEER MÁS
Adolescente denuncia abuso sexual por parte de su padrastro y encubrimiento de su madre en Cajamarca

Adolescente denuncia abuso sexual por parte de su padrastro y encubrimiento de su madre en Cajamarca

LEER MÁS
Transportistas se unen a la marcha de la Generación Z este 28 de enero: "Tenemos que salir a defender la vida"

Transportistas se unen a la marcha de la Generación Z este 28 de enero: "Tenemos que salir a defender la vida"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precios en mercados HOY 27 de enero: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Tony Succar revela qué medidas tomará el hotel tras incidente ocurrido con su padre en Estados Unidos: "Ojalá esto no vuelva a repetirse"

Instituciones y organizaciones se suman y exigen la ejecución de la Nueva Carretera Central

Sociedad

Chofer aparentemente ebrio invade carril y mata a cinco personas en San Martín: un niño quedó en UCI

Transportistas se unen a la marcha de la Generación Z este 28 de enero: "Tenemos que salir a defender la vida"

Mujer ataca con pintura e insulta a conserjes de edificio en Surco por no abrirle la puerta

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025