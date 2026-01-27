El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio Público iniciaron una investigación conjunta luego de que un reo de 23 años denunciara haber sido víctima de abuso sexual dentro del Establecimiento Penitenciario de Tacna, ubicado en el distrito de Pocollay. La denuncia involucra a ocho internos del pabellón D-2, quienes cumplen condenas por delitos de robo agravado y tocamientos indebidos.

El caso salió a la luz tras una entrevista psicológica realizada al interno, quien relató haber sufrido agresiones sexuales constantes y expresó temor por su vida debido a amenazas de muerte. Tras tomar conocimiento formal de los hechos el miércoles 21, el INPE avisó a la Fiscalía, lo que permitió activar las acciones de investigación y protección correspondientes.

Investigan denuncia de abuso sexual en penal de Tacna

Según las indagaciones preliminares dadas a conocer por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna, los hechos denunciados habrían ocurrido el 5 de enero de 2026. El agraviado señaló que no se trataría de un episodio aislado y que los abusos se habrían repetido en el tiempo bajo amenazas dentro del penal. El presidente de la Junta de Fiscales de Tacna, Walter Goyzueta Neyra, confirmó que el examen médico-legal practicado al interno reveló la existencia de lesiones antiguas.

Por su parte, la fiscal provincial Virgilia Salas Mendoza asumió la investigación del caso y dispuso una serie de diligencias urgentes, entre ellas el reconocimiento médico-legal del denunciante, su aislamiento preventivo para salvaguardar su integridad, la identificación plena de los presuntos agresores y la revisión de los registros fílmicos de las cámaras de seguridad del establecimiento penitenciario.

Situación del reo

De acuerdo con la Fiscalía, este es el primer caso de denuncia por abuso sexual entre internos registrado en lo que va del año. En 2025 no se habrían reportado hechos similares; sin embargo, Goyzueta Neyra señaló que la ausencia de denuncias podría deberse al temor de las víctimas a represalias dentro del penal. El denunciante cumple prisión preventiva por los delitos de violación sexual en grado de tentativa y feminicidio en grado de tentativa.

