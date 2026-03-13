Timothée Chalamet: 'opiniones' que cuestan un Óscar

A días de los Óscar 2026, la candidatura de Timothée Chalamet se desvanece en un efecto que se ha comparado con lo sucedido con Karla Sofía Gascón en 2025. La diferencia es que el actor era un claro favorito al inicio de la temporada de premios por la película Marty Supremo. ¿Qué sucedió? Declaraciones desatinadas y la respuesta de las compañías de ballet y figuras de la ópera que le recordaron que estaba equivocado.

“Yo no quiero trabajar en ballet ni ópera, ni en cosas que digan: ‘Mantengan viva esta obra, aunque parezca que ya a nadie le importa’. Con todo mi respeto a la gente del ballet y la ópera. Acabo de perder 14 centavos en audiencia”, declaró en el programa Variety & CNN Town Hall. “Durante semanas, su estilo de campaña generó críticas tanto de profesionales de la industria como de los votantes, y ahora parece que tendrá que esperar un poco más para su primer Óscar”, reveló Variety.

Timothée Chalamet como Marty Mauser.

Después de sus declaraciones, el actor recibió contundentes respuestas como la del emblemático teatro londinense. “Cada noche, en la Royal Opera House, miles de personas se reúnen para disfrutar del ballet y la ópera. Por la música. Por las historias. Por la magia pura de la actuación en vivo. Si quieres reconsiderarlo, tenemos las puertas abiertas”.

Andrea Bocelli opinó en People: “No son artes del pasado, sino lenguajes vivos que aún pueden conmovernos, hacernos reflexionar y reunir a distintas generaciones. Estoy convencido de que un intérprete sensible como Timothée, que entiende el poder de las emociones, algún día descubrirá que la ópera y la danza provienen de esa misma fuente”. El músico extendió una invitación. “Si alguna vez siente curiosidad, estaré feliz de recibirlo como invitado en uno de mis conciertos. A veces solo se necesitan unos minutos para entender por qué, después de siglos, esta música sigue siendo amada en todo el mundo”.

En el Festival de Documentales de Tesalónica, Juliette Binoche bromeó: “Pensaba que el cine era un arte en decadencia” y dio el tema por zanjado. “Lo que alimenta tu corazón y tu alma es lo que importa. Puedes ver muchas películas vacías que te dejan seco al final. Lo que cuenta es lo que nutre tu alma y tu vida”.

Los Óscar aumentan la seguridad

En medio de la polémica en torno a una nominación que le daría el primer Óscar de su carrera a Timothée Chalamet, la organización alertó que, debido a la coyuntura, están siguiendo una recomendación del FBI.

“Contamos con el apoyo del FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles, y es una colaboración estrecha”, comentó Raj Kapoor. People difundió que las autoridades advirtieron acerca de una amenaza debido a los ataques a Irán. “Contra objetivos no especificados en California, en caso de que Estados Unidos llevara a cabo ataques”.